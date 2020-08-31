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Красноярская клиника ИПМ проведет «горячую линию» для аллергиков

Красноярская клиника ИПМ проведет «горячую линию» для аллергиков
Иллюстрация: pixabay.com

За последние 10 лет количество жителей России, страдающих аллергией, увеличилось на 20%. И прогнозы неутешительны. Врачи клиники хотят помочь красноярцам разобраться в проблеме.

#НОВОСТИ
В Красноярске пройдет бесплатная «горячая линия» для больных аллергией. Об этом сообщили в клинике ИПМ, которая и проводит ее.
 
Врач-аллерголог клиники Маргарита Егорова поделится с красноярцами современными знаниями и прогрессивным, профессиональным взглядом на болезнь и поможет разобраться, что делать при появлении симптомов аллергии и как вести нормальную жизнь при этом заболевании.
 
«Горячая линия» пройдет с 31 августа по 4 сентября 2020 года. Получить бесплатную консультацию можно будет с 13 до 14 часов по телефону 2-140-140.
 
Это уже шестая подобная акция, которую ИПМ проводит в рамках реализации своего проекта «Позвони доктору». Как рассказали в клинике, раньше они проходили примерно раз в полгода, но теперь будут чаще.
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