Сеть детских центров «Вилла «Курица» ищет партнера в Красноярске
Основатель сети Анастасия Калебина намерена сосредоточиться на стратегическом развитии проекта и освоении новых регионов. Сумма покупки не раскрывается.
Как написала Анастасия Калебина на своей странице в ФБ, она ищет партнера, который будет способен управлять главным представительством сети «Вилла «Курица» в Красноярске. Он получит эксклюзивное право на развитие предприятия в городе, плотное сопровождение проекта в течение трех месяцев, а также весь пакет, предусмотренный договором франшизы, включая отсрочки по роялти.
Сумма покупки не называется, но, как отмечает основательница сети, «при хорошей включенности» вложения могут окупиться за шесть месяцев.
Я хотела бы отойти от операционной деятельности, которой в красноярском филиале много, и сосредоточиться на стратегическом развитии. Совмещать эти задачи сейчас, когда сеть представлена уже пятью городами, и есть планы по ее расширению, достаточно трудно. Поэтому я готова передать операционную часть в Красноярске новому партнеру», - пояснила DK.ru Анастасия Калебина.