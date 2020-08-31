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Сеть детских центров «Вилла «Курица» ищет партнера в Красноярске

Сеть детских центров «Вилла «Курица» ищет партнера в Красноярске
Автор фото: www.facebook.com/anastasiya.kalebina. Иллюстрация: страница Анастасии Калебиной

Основатель сети Анастасия Калебина намерена сосредоточиться на стратегическом развитии проекта и освоении новых регионов. Сумма покупки не раскрывается.

#НОВОСТИ
Как написала Анастасия Калебина на своей странице в ФБ, она ищет партнера, который будет способен управлять главным представительством сети «Вилла «Курица» в Красноярске. Он получит эксклюзивное право на развитие предприятия в городе, плотное сопровождение проекта в течение трех месяцев, а также весь пакет, предусмотренный договором франшизы, включая отсрочки по роялти.
Сумма покупки не называется, но, как отмечает основательница сети, «при хорошей включенности» вложения могут окупиться за шесть месяцев.
Я хотела бы отойти от операционной деятельности, которой в красноярском филиале много, и сосредоточиться на стратегическом развитии. Совмещать эти задачи сейчас, когда сеть представлена уже пятью городами, и есть планы по ее расширению, достаточно трудно. Поэтому я готова передать операционную часть в Красноярске новому партнеру», - пояснила DK.ru Анастасия Калебина.
Проект «Вилла «Курица» - пространство для детей и родителей создан пять лет назад, сейчас представительства работают в четырех городах: Красноярск, Канск, Минусинск, Кызыл, планируется открытие в Томске.
Автор: Наталья Кобец
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