Сеть детских центров «Вилла «Курица» ищет партнера в Красноярске

Сумма покупки не называется, но, как отмечает основательница сети, «при хорошей включенности» вложения могут окупиться за шесть месяцев.

Я хотела бы отойти от операционной деятельности, которой в красноярском филиале много, и сосредоточиться на стратегическом развитии. Совмещать эти задачи сейчас, когда сеть представлена уже пятью городами, и есть планы по ее расширению, достаточно трудно. Поэтому я готова передать операционную часть в Красноярске новому партнеру», - пояснила DK.ru Анастасия Калебина.