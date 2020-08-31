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Гран-при Международного Канского видеофестиваля получил фильм о брачных традициях Непала

кадр из фильма «Со-мужья»
кадр из фильма «Со-мужья». Иллюстрация: пресс-служба фестиваля

Фильм «Со-мужья» непальского режиссера Ганеша Пандая получил главный приз XIX Международного Канского видеофестиваля — «Золотой пальмовый секатор». В этом году событие проходило онлайн.

#НОВОСТИ

Второй приз достался анимационной короткометражке Доминики Харрисон «Чадо» (Великобритания), а диплом за третье место — «Цирковым движениям» Лукаса Бергера и Марио Гайо де Карвальо (Португалия). «Лучшим российским фильмом» международное жюри объявило «Ревизию» Михаила Железникова. «Звездно-полосатый Брайтон-Бич» Линн Бианчи (США) удостоился специального упоминания жюри, а «Копакабана» Маркуса Бониссона и Халила Шарифа (Бразилия) получила диплом в номинации «Выбор организаторов».

Фильм, который нам прислали из Непала, поначалу казался "белой вороной" в конкурсной программе — документальная история о традиции фратернальной полиандрии, существующей в горных деревнях Непала. Тема сама по себе довольно интересная и мало изученная. Но режиссеру удалось не просто не наскучить, а максимально вовлечь зрителей при помощи невероятных героев, которых он нашел и со всей любовью нам показал. Мы будем рады вручить Ганешу Пандаю "Золотой пальмовый секатор" лично в следующем году в Канске», - говоритНадежда Бакурадзе, арт-директор Международного Канского видефестиваля:

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, фестиваль впервые проходил онлайн. На YouTube-канале в течение недели без перерывов шло круглосуточное вещание для зрителей всего мира. Программа передач СОПРОМАТ-ТВ включала записи интервью и лекций, полнометражные и короткометражные картины, выступления поэтов и артистов, онлайн-концерт и онлайн-спектакль, обсуждения фильмов и круглые столы в прямом эфире. Каждый день на канале выходили новости Канска, подготовленные командой «Лимон-ТВ».

В самом Канске в рамках фестиваля состоялись два офлайн-события. Участники проекта «Сибирские острова. Канск», реализованного при поддержке Российского еврейского конгресса, установили памятный знак на месте бывшей городской синагоги на улице Ленина. На железнодорожном вокзале «Канск-Енисейский», где третий год подряд работала команда художников во главе с Бертраном Госселином, открылся новый арт-объект «КАНСК-КАНСК-КАНСК».

Весь эфирный контент СОПРОМАТ-ТВ, за исключением фильмов, чей прокат был ограничен фестивальными показами, будет опубликован на канале в течение года

Международный Канский видеофестиваль, организованный Студией «Видеодом», проводится с 2002 года. Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.

 

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