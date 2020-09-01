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В Красноярском крае на продажу выставлено предприятие сельхозпроизводства «Искра»

В Красноярском крае на продажу выставлено предприятие сельхозпроизводства «Искра»
Иллюстрация: коллаж ДК

АО «ПО ЭХЗ» (Красноярский край, г. Зеленогорск) продает на открытом аукционе на понижение с условием рассрочки платежа долю в уставном капитале ООО «Искра» в размере 99,999 %

Агропредприятие «Искра» находится в Красноярском крае, г. Зеленогорск.

Начальная цена: 338 341 000 руб., НДС не облагается.

Цена отсечения (минимальная цена): 115 441 000 руб., НДС не облагается.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 13.11.2020 г. на ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru (COM13082000004).

Дата аукциона: 19.11.2020 г.

Информация об аукционе размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru

Справки по тел. 8 (39169) 9-20-35, 9-41-61, email: okus@ecp.ru

 

 

 

 

 

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