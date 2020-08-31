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«ЭР-Телеком Холдинг» присоединил к себе двух красноярских операторов связи

«ЭР-Телеком Холдинг» присоединил к себе двух красноярских операторов связи
Иллюстрация: pixabay.com

Информация о приобретение красноярских операторов связи появилась в начале года. В мае холдинг отменил решение о присоединении к себе юрлиц красноярских компаний, объясняя это техническими причинами.

#НОВОСТИ
«ЭР-Телеком Холдинг» принял решение о присоединении к себе операторов связи ООО «Вебра» и ООО «Интертакс». Кроме того, в состав холдинга вошли: АО «Бином-ТВ» (Липецкая область), ООО «НТЦ «Интек» (Свердловская область), ООО «Свод» (Алтайский край), ООО «Дианэт» (Алтайский край) и ООО «Рапир Телеком» (Алтайский край), сообщает «Континент Сибирь». Информация об этом появилась и на сайте раскрытия информации.
 
Напомним, ранее компаниями «Вебра» и «Интертакс» владел красноярский бизнесмен Казимир Войткевич. Договор о присоединении провайдеров к федеральному оператору был заключен в марте этого года. Однако в мае совет директоров принял единогласное решение о расторжении договора по присоединению юрлиц красноярских провайдеров к акционерному обществу. Решение, по словам представителей холдинга, носило технический характер. 
Мы отложили реорганизацию холдинга в форме присоединения ранее приобретенных компаний, поскольку в соответствии с планом реализации мер государственной поддержки системообразующих организаций, на ее получение имеют право компании не находящиеся в процессе реорганизации», — поясняли тогда в компании.
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