«ЭР-Телеком Холдинг» присоединил к себе двух красноярских операторов связи

«ЭР-Телеком Холдинг» принял решение о присоединении к себе операторов связи ООО «Вебра» и ООО «Интертакс». Кроме того, в состав холдинга вошли: АО «Бином-ТВ» (Липецкая область), ООО «НТЦ «Интек» (Свердловская область), ООО «Свод» (Алтайский край), ООО «Дианэт» (Алтайский край) и ООО «Рапир Телеком» (Алтайский край), сообщает « Континент Сибирь ». Информация об этом появилась и на сайте раскрытия информации.

Напомним, ранее компаниями «Вебра» и «Интертакс» владел красноярский бизнесмен Казимир Войткевич. Договор о присоединении провайдеров к федеральному оператору был заключен в марте этого года. Однако в мае совет директоров принял единогласное решение о расторжении договора по присоединению юрлиц красноярских провайдеров к акционерному обществу. Решение, по словам представителей холдинга, носило технический характер.