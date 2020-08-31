В Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластик

Завод по глубокой переработке зерна планирует запустить компания «Сибагро Биотех» в Шарыповском районе. Сейчас компания оформляет участки под строительство объектов и переводит земли из сельхозназначения в промышленное пользование.

Мощность комплекса составит 250 тыс. тонн зерна пшеницы в год. Компания планирует производить биоразлагаемый полимер полилактид (30 тыс. тонн в год), лизин-хлорид (40 тыс. тонн в год), глютен (21 тыс. тонн в год) и кормовой белковый концентрат с 55% содержанием протеина (53 тыс. тонн в год). Часть продукции пойдет на экспорт, а часть будет использовать сама компания. Инвестиции в запуск производства составят свыше 29 млрд рублей.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов, полилактид может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для изготовления одноразовой упаковки и посуды.

На производстве будет задействовано около 700 человек, бюджетный эффект за 10 лет оценивается в 13 млрд рублей.