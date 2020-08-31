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В Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластик

В Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластик
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярском крае из пшеницы планируют делать биопластик. Вложения в производство достигнут почти 30 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Завод по глубокой переработке зерна планирует запустить компания «Сибагро Биотех» в Шарыповском районе. Сейчас компания оформляет участки под строительство объектов и переводит земли из сельхозназначения в промышленное пользование. 
 
Мощность комплекса составит 250 тыс. тонн зерна пшеницы в год. Компания планирует производить биоразлагаемый полимер полилактид (30 тыс. тонн в год), лизин-хлорид (40 тыс. тонн в год), глютен (21 тыс. тонн в год) и кормовой белковый концентрат с 55% содержанием протеина (53 тыс. тонн в год). Часть продукции пойдет на экспорт, а часть будет использовать сама компания. Инвестиции в запуск производства составят свыше 29 млрд рублей.
 
Как отметил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов, полилактид может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для изготовления одноразовой упаковки и посуды.
 
На производстве будет задействовано около 700 человек, бюджетный эффект за 10 лет оценивается в 13 млрд рублей.
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