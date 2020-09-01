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Красноярцам покажут «Великое кино великой страны»

Красноярцам покажут «Великое кино великой страны»
Иллюстрация: kinopoisk.ru

2 сентября, накануне памятной даты окончания Второй мировой войны, Красноярский край присоединится ко Всероссийской акции «Великое кино великой страны».

#НОВОСТИ

Зрителям покажут кинопрограмму, включающую знаменитый фильм-драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» по одноимённому рассказу Михаила Шолохова, в такде документальную ленту Сергея Майорова «Простые главные слова». В этом фильме звёзды российского кино (Никита Панфилов, Василий Лановой, Мария Шалаева, Виктор Добронравов, Андрей Мерзликин, Макар Запорожский, Юрий Чурсин и Константин Крюков) читают стихи поэтов, не вернувшихся с войны, и рассказывают истории героев своих семей.

Кинопоказ проводится в рамках мероприятий Года памяти и славы 2020 года.

В Красноярске увидеть оба фильма можно на семи площадках:

  • 12:00 – киногостиная «Енисей кино» (ул. Пролетарская, 153);
  • 12:30 – арт-чердак «Дома кино» (пр. Мира,88);
  • 16:00 – кинозал «Дома дружбы народов Красноярского края» (пр. им. Газеты «Красноярский рабочий, 100 в»;
  • 19:00 – открытая площадка в сквере «Серебряный» (за зданием администрации Октябрьского района);
  • 19:15 – детский кинотеатр «Мечта» (ул. Мичурина, 30);
  • 19:30 – кинотеатр «Киномакс» (ул. 9 мая, 77, ТРЦ «Планета»);
  • 20:00 – спортивный комплекс «Радуга» (ул. Елены Стасовой, 69 л).

Помимо этого кинопрограмму покажут еще на 34 площадках в разных районах Красноярского края, полный список можно посмотреть по ссылке.  Вход бесплатный, сеансы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

 

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