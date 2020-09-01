Очередной этап благоустройства набережной у ТЦ «Красноярье» начнется в следующем году

Благоустраивать набережную у торгового центра «Красноярье» начнут в марте 2021 года. Это следует из конкурсной документации , размещенной на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет 69,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет до 30 июля 2021 года создать в районе причала (за торговым центром) комфортную зону променада и ожидания речного транспорта, обустроить спуски к воде, качели, кафе, амфитеатр и установить уличную мебель.

Подать заявку можно до 4 сентября 2020 года включительно.

Напомним, что проект благоустройства правобережной набережной был разработан еще в 2019 году. Тогда же преобразили участок от Предмостной площади до ул. Гладкова, 8, а в этом году работы идут на участке от ул. Гладкова, 8 до мкр. «Белые росы».