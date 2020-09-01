Очередной этап благоустройства набережной у ТЦ «Красноярье» начнется в следующем году
Проект благоустройства правобережной набережной Красноярска разработали еще в 2019 году. Сейчас власти ищут подрядчика для продолжения работ - у ТЦ «Красноярье».
Благоустраивать набережную у торгового центра «Красноярье» начнут в марте 2021 года. Это следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.
Стартовая цена контракта составляет 69,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет до 30 июля 2021 года создать в районе причала (за торговым центром) комфортную зону променада и ожидания речного транспорта, обустроить спуски к воде, качели, кафе, амфитеатр и установить уличную мебель.
Подать заявку можно до 4 сентября 2020 года включительно.
Напомним, что проект благоустройства правобережной набережной был разработан еще в 2019 году. Тогда же преобразили участок от Предмостной площади до ул. Гладкова, 8, а в этом году работы идут на участке от ул. Гладкова, 8 до мкр. «Белые росы».