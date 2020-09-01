В Норильске завершают очистку реки Амбарной

До конца месяца специалисты планируют закончить и сепарацию откачанной смеси, таким образом, основной объем работ по ликвидации аварии на ТЭЦ-3 будет выполнен. Тем не менее, установка и замена сепарационных бонов на Амбарной продлится до наступления холодов, пока на реке не встанет лед. Сейчас участки береговой линии контролирует бригада спасателей, и в случае высачивания топлива обрабатывает эти участки сорбентами. Как пояснил Сергей Дяченко, места проведения работ определил институт «ЭкоСфера», выполнивший проект рекультивации территории. После отбора проб специалисты института обозначили возможные очаги загрязнения, режимы и методологию обработки. Весной, когда лед сойдет, на реке вновь выставят боны, чтобы собрать остатки загрязняющих веществ.

Сейчас на Амбарной собрано около 26 тысяч кубических метров водно-топливной смеси, более 23 тысяч уже перекачано в хранилище, оборудованное компанией «Нефтетанк». Кроме того, полностью завершен вывоз загрязненного грунта, его поместили в крытые ангары на бетонных основаниях, то есть, в почву загрязняющие вещества не попадут.

Мы до сих пор ведем поиск сертифицированной методики по работе с этим грунтом. Напомню, у нас с момента складирования есть интервал в 11 месяцев, в течение которых мы должны будем решить эту проблему», – отметил Сергей Дяченко.

В течение месяца будет завершена сепарация водно-топливной смеси, для этого компания закупила у норвежских специалистов сепаратор и трехступенчатую систему фильтрации, которые позволяют на выходе получить дизельное топливо достаточно высокого качества, и использовать его в качестве резервного топлива для норильских ТЭЦ. По словам Дяченко, в хранилища уже отправлено около семи тысяч кубических метров чистого дизтоплива. Воду, отфильтрованную в том числе через угольную дамбу, будут использовать в технологических целях на обогатительных фабриках.

Что привело к аварии, устанавливают специалисты Ростехнадзора и следователи. Они отобрали пробы бетона и арматуры из свайного основания, а также провели исследования в слое вечной мерзлоты.

Дополнительно мы собираемся пробурить скважины по телу свай, для того чтобы отобрать более тщательно керн, понять изменения в развитии: как вы знаете, это свайное поле было построено в 1984–1985 годах. Немаловажно также понять в процессе бурения, соответствуют ли эти сваи изначально проектным решениям, принятым 40 лет назад», – рассказал Сергей Дяченко.

Также компания решила временно вывести из эксплуатации топливные емкости, которые стоят на свайных основаниях, пока по ним не будут получены отдельные заключения. Дополнительную проверку проходят и иные объекты инфраструктуры – трубы, фундаменты, грунты. Для этого «Норникель» заключил договор с ведущей российской компанией, осуществляющей космический мониторинг, «Совзонд», которая в течение двух климатических сезонов (осень-зима и весна-лето) будет вести наблюдение. Космический мониторинг станет основой системы мониторинга зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры, которую в полном объеме планируют развернуть к концу 2021 года.

Ждут в «Норникеле» и вердикта ученых, которые в ходе Большой Норильской экспедиции обследовали озеро Пясино, реку Пясину, выходили в Карское море, отбирали образцы рыб, растений, брали многочисленные пробы воды, чтобы оценить объем воздействия на экосистему. В зависимости от выводов ученых будет и скорректирована программа рекультивация пострадавшей территории, проект которой подготовил экспертно-аналитический центр по проблемам окружающей среды «Экотерра». Утвержать план работы будет межведомственная комиссия при Министерстве природных ресурсов при участии администраций Норильска и Таймыра.

Как рассказал ТАСС руководитель экспедиционного отряда Большой Норильской экспедиции Николай Юркевич, всего было отобрано 1,5 тысячи проб общим весом в полтонны, а их обработка займет в целом около двух месяцев.

Напомним, участниками экспедиции стали ученые четырнадцати институтов Академии наук из Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула и Норильска. В круг их научных интересов входит геология и минералогия, химическая технология, проблемы нефти и газа, экономики и организации промышленного производства, почвоведения и агрохимии, мерзлотоведения, а также лесопользования и сохранения биологического разнообразия.