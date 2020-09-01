Шесть красноярцев попали в суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"

Это победители регионального полуфинала и полуфиналов специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". Суперфиналистами стали назначенный в этом году замминистра экологии и рационального природопользования края Илья Карчушкин, заместитель генерального директора компании "Россети Сибирь" Дарья Борисова, начальник управления "РН-КрасноярскНИПИнефть" Никита Дадакин, заведующий Научно-исследовательской лаборатории медицинской кибернетики и управления в здравоохранении КрасГМУ Артем Наркевич, главврач медцентра "Лорри" Ренат Курбанисмаилов и финансовый директор ИП "Кожевников Э.В." (одно из юридических лиц типографии "Офсет") Александр Субботин.

Отметим, по числу финалистов Красноярский край вошел в топ-10 регионов. Всего в суперфинале примут участие 300 конкурсантов. Это представители 54 регионов России, граждане Украины и Белоруссии. Всего на старте было 233 тысяч участников из 68 стран мира.

Финальные испытания стартуют на этой неделе в Подмосковье. По итогам этих очных испытаний определят 100 победителей проекта.