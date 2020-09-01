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Шесть красноярцев попали в суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"

"Лидеры России" на форуме "Территория смыслов"
"Лидеры России" на форуме "Территория смыслов". Иллюстрация: лидерыроссии.рф

Госслужащие и руководители крупных компаний Красноярска представят регион в суперфинале конкурса "Лидеры России 2020".

#НОВОСТИ
Это победители регионального полуфинала и полуфиналов специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". Суперфиналистами стали назначенный в этом году замминистра экологии и рационального природопользования края Илья Карчушкин, заместитель генерального директора компании "Россети Сибирь" Дарья Борисова, начальник управления "РН-КрасноярскНИПИнефть" Никита Дадакин, заведующий Научно-исследовательской лаборатории медицинской кибернетики и управления в здравоохранении КрасГМУ Артем Наркевич, главврач медцентра "Лорри" Ренат Курбанисмаилов и финансовый директор ИП "Кожевников Э.В." (одно из юридических лиц типографии "Офсет") Александр Субботин.
 
Отметим, по числу финалистов Красноярский край вошел в топ-10 регионов. Всего в суперфинале примут участие 300 конкурсантов. Это представители 54 регионов России, граждане Украины и Белоруссии. Всего на старте было 233 тысяч участников из 68 стран мира.
 
Финальные испытания стартуют на этой неделе в Подмосковье. По итогам этих очных испытаний определят 100 победителей проекта.

Справка

 
Конкурс "Лидеры России" проводится с 2018 года по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". Главная цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей.
 

 

 

 

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