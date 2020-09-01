В Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательства

Агентство развития малого и среднего предпринимательства создается в Красноярском крае. Ему передадут часть полномочий министерства экономики и регионального развития, в частности, в сфере развития малого и среднего бизнеса, а также инновационной деятельности. Руководить новым ведомством будет Татьяна Бочарова. В последние годы она была замминистра экономики, затем работала в Заксобрании края.

Вместе с созданием новой структуры в региональном правительстве произошло несколько кадровых перестановок. Так, министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин покидает свой пост по собственному желанию. Временно руководить министерством будет его заместитель Павел Борзых.

Руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края стал Владимир Званцев. В последнее время он был заместителем руководителя красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

А Сергей Батурин назначен на должность полномочного представителя губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. Сергей Батурин имеет большой "северный стаж". Так, в 2007-2013 годах был главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Затем стал министром по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов края. В течение 2015-2017 годов руководил одним из районов Краснодарского края. Но весной этого года вновь вернулся на север и стал главой сельского поселения Хатанга.