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В Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательства

В Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательства
Автор фото: Геннадий Троицкий. Иллюстрация: commons.wikimedia.org

Сегодня губернатор Александр Усс подписал указ о создании нового агентства в региональном правительстве, назначил несколько новых чиновников, а одного министра уволил.

#НОВОСТИ
Агентство развития малого и среднего предпринимательства создается в Красноярском крае. Ему передадут часть полномочий министерства экономики и регионального развития, в частности, в сфере развития малого и среднего бизнеса, а также инновационной деятельности. Руководить новым ведомством будет Татьяна Бочарова. В последние годы она была замминистра экономики, затем работала в Заксобрании края.
 
Вместе с созданием новой структуры в региональном правительстве произошло несколько кадровых перестановок. Так, министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин покидает свой пост по собственному желанию. Временно руководить министерством будет его заместитель Павел Борзых.
 
Руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края стал Владимир Званцев. В последнее время он был заместителем руководителя красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 
 
А Сергей Батурин назначен на должность полномочного представителя губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. Сергей Батурин имеет большой "северный стаж". Так, в 2007-2013 годах был главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Затем стал министром по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов края. В течение 2015-2017 годов руководил одним из районов Краснодарского края. Но весной этого года вновь вернулся на север и стал главой сельского поселения Хатанга.
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