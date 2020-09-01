Институт Севера и Арктики открыли в Красноярске
Сегодня на базе Сибирского федерального университета открыли Институт Севера и Арктики. Здесь предусмотрены курсы повышения квалификация и разработаны программы довузовской подготовки.
Институт разместился в новом корпусе в Студенческом городке. Возглавил образовательное учреждение известный ученый, депутат Государственной Думы РФ, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.
Обучение будет вестись по программам довузовской подготовки на базе Международной северной школы (Северный рабфак) и программам дополнительного образования на базе Международной бизнес-школы «Арктика». Базовые кафедры учреждения создадут в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.
Задача Международной северной школы – обучить ребят, проживающих на Севере, в том числе представителей коренных малочисленный народов, и подготовить их к поступлению в институт Севера и Арктики. Бизнес-школа «Арктика» займется переподготовкой и повышением квалификации уже имеющих высшее образование жителей севера Красноярского края, которые получат дополнительные специальные знания для работы на Севере», – рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.