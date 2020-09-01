Институт Севера и Арктики открыли в Красноярске

Институт разместился в новом корпусе в Студенческом городке. Возглавил образовательное учреждение известный ученый, депутат Государственной Думы РФ, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

Обучение будет вестись по программам довузовской подготовки на базе Международной северной школы (Северный рабфак) и программам дополнительного образования на базе Международной бизнес-школы «Арктика». Базовые кафедры учреждения создадут в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.