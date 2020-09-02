Студенческий онлайн-акселератор для IT-проектов пройдет в Красноярске

Студенческий онлайн-акселератор по созданию IT-продуктов «Техностартапы-2020.ЦИФРА» пройдет в Красноярске. Об этом рассказали в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе.

Продлиться он три месяца: с 3 сентября по 20 ноября 2020 года. Участники интенсива разработают цифровые продукты по четырем направлениям: «GreenTech», «SportTech», «AdvTech» и «RetailTech».

В рамках мероприятия для студенческих „сборных“ планируются обучающие лекции от ведущих бизнес-экспертов, которые помогут упаковать идею в востребованный на рынке работающий цифровой продукт», — говорят в КРИТБИ.

Помимо этого, команды смогут претендовать на статус резидента краевого бизнес-инкубатора, получат возможность подготовить заявки на получение грантов от Фонда содействия инновациям в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Обладатели же лучших цифровых продуктов и IT-решений получат денежный приз и шанс вывести свою разработку на действующий рынок.