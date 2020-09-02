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Сибирская генерирующая компания хочет перейти на безмазутный способ растопки котлов

Сибирская генерирующая компания хочет перейти на безмазутный способ растопки котлов
Иллюстрация: sibgenco.online

СГК ведет переговоры с разработчиками систем безмазутного розжига об адаптации технологии к оборудованию станций, находящихся в ее управлении. Испытания будут проводиться в Новосибирске и Красноярске.

#НОВОСТИ

Мазут на станциях используется для розжига котлов, при этом из труб идет черный дым. Суть технологии, предложенной энергетикам специалистами одной из инжиниринговых компаний, в использовании тока высокой частоты 20 кГц, напряжением 10кВ – для создания электродугового воспламенения угольной пыли.

Опытными площадками для ее отработки станут новосибирские теплостанции и Красноярская ТЭЦ-2. В сентябре подрядчик начнет устанавливать здесь оборудование для безмазутного розжига на котле №2, в октябре начнутся испытания. Если система покажет свою эффективность, в 2021 году ее будут использовать штатно. Как уточняют в пресс-службе, это позволит сократить годовой объем выбросов ТЭЦ больше чем на 6,5 тонны.

Компания заявила, что намерена полностью отказаться от мазутного розжига на станциях.

Если мы уйдем от мазута, то не будет того черного дыма, который многих пугает при растопке котлов, поднимется экономическая эффективность наших станций, повысится пожарная безопасность производства», - отмечает технический директор СГК Олег Петров.

 

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