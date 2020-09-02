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В Красноярском крае стало меньше убыточных компаний

В Красноярском крае стало меньше убыточных компаний
Иллюстрация: pixabay.com

Статистики опубликовали данные о финансовых результатах работы краевых предприятий. Результаты не радуют: количество убыточных компаний хоть и снизилось, но остается больше, чем в прошлом году.

#НОВОСТИ
По итогу первого полугодия 2020 года доля убыточных предприятий в Красноярском крае составила 35,3% от общего числа компаний — это на 1,9 процентных пункта ниже, чем в первом квартале. Такие данные опубликовал Красноярскстат. Какова была их доля в конце июня 2019-го, неизвестно, но под занавес года она была на уровне 28,3%.
 
Общий убыток, который предприятия края показали за первые шесть месяцев 2020 года составил 45,9 млрд рублей. В результате общий сальдированный результат (доходы минус убытки) оказался на уровне 328,5 млрд рублей, что составляет 67,5% от заработанного в аналогичном периоде прошлого года.
 
Наибольшее снижение доходов наблюдалось в сегменте добычи полезных ископаемых (на 38,4%), в частности угля (на 78,2%).
 
На этом фоне у краевых предприятий ощутимо выросла просроченная кредиторская задолженность — с 29,7 млрд рублей в марте 2020-го до 35,6 млрд в июне. А вот в разрезе полугода (год к году) она снизилась примерно на 1,4 млрд.
 
Такая же тенденция отмечается и с дебиторской просрочкой: в июне по отношению к марту она выросла на 15,6 млрд рублей (до 54,3 млрд), а к июню 2019-го уменьшилась на 1,8 млрд.
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