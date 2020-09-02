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Красноярский общепит потерял почти половину своего оборота

Красноярский общепит потерял почти половину своего оборота
Иллюстрация: pixabay.com

Бизнес кафе и ресторанов Красноярского края начал проседать еще в марте 2020 года. Пик падения пришелся на апрель. После этого их доходы росли, но до прошлогоднего уровня так и не дотянули.

#НОВОСТИ
Оборот предприятий общественного питания Красноярского края в июле 2020 года составил 1,3 млрд рублей. Это на 45,6% меньше, чем в этом же месяце годом ранее, сообщает Красноярскстат. За семь же месяцев года он составил почти 12,5 млрд рублей, что на 30,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го.
 
Снижение оборотов краевого общепита началось еще в марте, когда он недобрал 2,1% до февральских показателей и 17,9% — до прошлогоднего марта. Пик же пришелся на апрель: тогда обороты просели соответственно на 51,9% и 55,8%.
 
Красноярский общепит потерял почти половину своего оборота 1
 
Вероятно это связано с тем, что все предприятия общепита края в конце марта закрылись из-за пандемии COVID-19. Те, кто сумел переориентировать свой бизнес на доставку и торговлю навынос (а после открыли летние террасы), и сформировали итоговый восходящий тренд. Остальные ждали разрешения вернутся в строй, которое получили совсем недавно.
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