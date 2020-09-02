Красноярский край вошел в десятку регионов с наибольшим числом электромобилей

По данным «Автостата», по объему рынка электромобилей Красноярский край занимает девятое место в стране. В регионе зарегистрировано 223 электрокара.

Больше всего электромобилей оказалось в Приморском крае - 1 138 штук. Затем идет Иркутская область (843 штуки), а Москва по объему парка электромобилей оказалась только на третьем месте — 672 штуки.

Далее по списку идут Краснодарский край (566 штук) и Хабаровский край (565 штук). Также в десятку вошли Московская область (301 автомобиль), Новосибирская область (300 автомобилей), Амурская область (265 автомобилей), Санкт-Петербург (205 электрокаров).

Если говорить о распределении марок, то чаще всего в России встречается Nissan (более 85% от общего объема или 6 747 штук). Второе место занимает Tesla c долей около 6% (457 штук), третье - Mitsubishi (346 штук). В пятерку марок-лидеров входят также Jaguar (167 штук) и LADA (96 штук). Еще пять марок представлены небольшим количеством, не более 50 экземпляров. Это BMW, Renault, Hyundai, Peugeot и JAC.