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Красноярский край вошел в десятку регионов с наибольшим числом электромобилей

Красноярский край вошел в десятку регионов с наибольшим числом электромобилей
Иллюстрация: pikist.com

Всего на 1 июля этого года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей. Больше всего таких автомобилей в Приморском крае и Иркутской области.

#НОВОСТИ
По данным «Автостата», по объему рынка электромобилей Красноярский край занимает девятое место в стране. В регионе зарегистрировано 223 электрокара. 
 
Больше всего электромобилей оказалось в Приморском крае - 1 138 штук. Затем идет Иркутская область (843 штуки), а Москва по объему парка электромобилей оказалась только на третьем месте — 672 штуки.
 
Далее по списку идут Краснодарский край (566 штук) и Хабаровский край (565 штук). Также в десятку вошли Московская область (301 автомобиль), Новосибирская область (300 автомобилей), Амурская область (265 автомобилей), Санкт-Петербург (205 электрокаров).
 
Если говорить о распределении марок, то чаще всего в России встречается Nissan (более 85% от общего объема или 6 747 штук). Второе место занимает Tesla c долей около 6% (457 штук), третье - Mitsubishi (346 штук). В пятерку марок-лидеров входят также Jaguar (167 штук) и LADA (96 штук). Еще пять марок представлены небольшим количеством, не более 50 экземпляров. Это BMW, Renault, Hyundai, Peugeot и JAC. 
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