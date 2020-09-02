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Красноярская компания накопила долг за использование символики универсиады

Красноярская компания накопила долг за использование символики универсиады
Иллюстрация: krsk2019.ru

Дирекция Универсиады взыскала с красноярской компании задолженность за использование символики соревнований. Сумма долга составила почти 400 тысяч рублей.

#НОВОСТИ
Иск от Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады поступил в Арбитражный суд края в начале июня.
 
Согласно иску, дирекция и компания «Садко+» заключили лицензионное соглашение на право использования символики зимних игр на печенье. «Садко+» нарушила условия лицензионного договора и не оплатила фиксированная часть лицензионного вознаграждения в сумме 300 000 руб. и только частично оплатила процентную часть вознаграждения по договору. Долг компании перед дирекцией составил 357,3 тыс. рублей. Кроме того, компании была начислена неустойка в размере 35 тыс. рублей.
 
Таким образом, общий долг перед дирекцией универсиады составил 393 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе арбитража.
 
Арбитражный суд Красноярского края накануне рассмотрел обстоятельства дела и удовлетворил иск.
 
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