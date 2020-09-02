Райффайзенбанк усиливает розничное направление в Сибирско-Уральском макрорегионе

Ирина окончила факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета. Карьера в банковской сфере началась с 2005 года в КМБ-Банке. После, в Альфа-Банке она руководила ипотечным направлением по Сибири и Дальнему Востоку. В Райффайзенбанк пришла в 2014 году на позицию лидера по ипотеке в Сибири, а в прошлом году стала руководителем отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона.

«В команде розничного блока Райффайзенбанка я уже более шести лет, поэтому глубоко понимаю все преимущества наших продуктов и подходов. Заниматься комплексным развитием розничного направления в регионе — это не только новый вызов для меня, но и возможность внести свой вклад в то, чтобы легкие и удобные продукты банка стали частью жизни еще большего числа клиентов», – прокомментировала Ирина Ярыгова.