Регбийный «Красный Яр» получит новый тренировочный комплекс

В новом здании спортивного центра разместятся тренажерный зал, гостиничный комплекс для приезжающих команд, учебные классы для теоретической подготовки, магазин клубной атрибутики и помещение для «третьего тайма». Как рассказал директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов, при проектировании учитывался опыт мировых регбийных стадионов

В том числе специалисты выезжали в Великобританию, изучали все нюансы функционирования аналогичной спортивной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что новый комплекс начнёт работу в конце следующего года», - уточнил он.

Гостиничный номер в новом комплексе

По словам президента клуба Сергея Чупрова, в новом комплексе будут заниматься и воспитанники регбийной спортшколы.

Как уточнили DK.ru в пресс-службе золотодобывающей компании, общая стоимость проекта - 180 миллионов рублей, сдача комплекса в эксплуатацию запланирована в конце 2021 года.

Так будет выглядеть комната отдыха

Напомним, «Полюс» является генеральным партнером команды, соглашение о сотрудничестве между компанией и администрацией города было заключено в декабре 2018 года. Сумму спонсорской поддержки компания не раскрывает.