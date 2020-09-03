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Регбийный «Красный Яр» получит новый тренировочный комплекс

Регбийный «Красный Яр» получит новый тренировочный комплекс
Иллюстрация: www.yar-rugby.ru

Строительство на базе команды на улице Маерчака уже началось. Финансированием проекта занимается золотодобывающая компания «Полюс» в рамках соглашения с администрацией Красноярска.

#НОВОСТИ

В новом здании спортивного центра разместятся тренажерный зал, гостиничный комплекс для приезжающих команд, учебные классы для теоретической подготовки, магазин клубной атрибутики и помещение для «третьего тайма». Как рассказал директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов, при проектировании учитывался опыт мировых регбийных стадионов

В том числе специалисты выезжали в Великобританию, изучали все нюансы функционирования аналогичной спортивной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что новый комплекс начнёт работу в конце следующего года», - уточнил он.

Регбийный «Красный Яр» получит новый тренировочный комплекс 1

Гостиничный номер в новом комплексе

По словам президента клуба Сергея Чупрова, в новом комплексе будут заниматься и воспитанники регбийной спортшколы.

Как уточнили DK.ru в пресс-службе золотодобывающей компании, общая стоимость проекта - 180 миллионов рублей, сдача комплекса в эксплуатацию запланирована в конце 2021 года.

Регбийный «Красный Яр» получит новый тренировочный комплекс 2

Так будет выглядеть комната отдыха

Напомним, «Полюс» является генеральным партнером команды, соглашение о сотрудничестве между компанией и администрацией города было заключено в декабре 2018 года. Сумму спонсорской поддержки компания не раскрывает.

Регбийный клуб «Красный Яр» основан в 1969 году. Чемпион СССР 1989 и 1990 годов. 10-кратный чемпион России и 10-кратный обладатель Кубка России. 

 

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