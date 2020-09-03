Регбийный «Красный Яр» получит новый тренировочный комплекс
Строительство на базе команды на улице Маерчака уже началось. Финансированием проекта занимается золотодобывающая компания «Полюс» в рамках соглашения с администрацией Красноярска.
В новом здании спортивного центра разместятся тренажерный зал, гостиничный комплекс для приезжающих команд, учебные классы для теоретической подготовки, магазин клубной атрибутики и помещение для «третьего тайма». Как рассказал директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов, при проектировании учитывался опыт мировых регбийных стадионов
В том числе специалисты выезжали в Великобританию, изучали все нюансы функционирования аналогичной спортивной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что новый комплекс начнёт работу в конце следующего года», - уточнил он.
Гостиничный номер в новом комплексе
По словам президента клуба Сергея Чупрова, в новом комплексе будут заниматься и воспитанники регбийной спортшколы.
Как уточнили DK.ru в пресс-службе золотодобывающей компании, общая стоимость проекта - 180 миллионов рублей, сдача комплекса в эксплуатацию запланирована в конце 2021 года.
Так будет выглядеть комната отдыха
Напомним, «Полюс» является генеральным партнером команды, соглашение о сотрудничестве между компанией и администрацией города было заключено в декабре 2018 года. Сумму спонсорской поддержки компания не раскрывает.
Регбийный клуб «Красный Яр» основан в 1969 году. Чемпион СССР 1989 и 1990 годов. 10-кратный чемпион России и 10-кратный обладатель Кубка России.