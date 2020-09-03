Грецию приоткрыли? Едем в Крым! – Алена Чекоданова, туроператор «Меридиан»

Мнение DK.RU

Алена Чекоданова, руководитель Туроператора «Меридиан»

Мы не ожидали такого подарка, который можно было бы назвать милостью богов Олимпа, если бы не те «но», которые появились:

Вьезд возможен с 7.09.20;

Установлена квота – не более 500 человек в неделю;

Понадобится наличие отрицательного ковид-теста на английском языке.

Туроператоры возмущены: вот вопрос - как будут считать туристов и как не превысить допустимый лимит?

Приятная новость - программу кэшбека повторят уже в этом году.

В Ростуризме рассказали, что очередное окно продаж программы доступных путешествий будет открыто уже в этом году.

Ранее Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что за неделю августовского окна продаж было реализовано туров на чуть больше 1,4 млрд рублей, более 60 тыс. человек воспользовались программой, а продажи многих туроператоров выросли в два-три раза.

Танзания вроде бы и открыта для россиян, вот только добраться до нее не так-то просто. Представители туристической сферы, в свою очередь, не сомневаются, что Занзибар будет пользоваться спросом.

В текущей перспективе реальных вариантов заграничного отдыха немного, россияне выбирают отечественные курорты. Колоссальный интерес к отдыху на родных просторах ярко иллюстрирует исследование Яндекса «Туризм летом-2020». Одну из лучших положительных динамик среди российских туристических регионов продемонстрировал Крым (+47%). Варианты отдыха на полуострове искали 13 млн человек. Конечно, эти цифры не отражают фактического спроса – количество людей, реально забронировавших туруслуги, значительно меньше, чем число проявляющих интерес на интернет-площадках. Но тем не менее статистика впечатляет. А найти свободное место в отелях – большая проблема: отели и гостевые дома переполнены.