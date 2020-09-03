Мамы Красноярского края могут выиграть грант в 100 тысяч рублей на открытие своего дела

В 2019 году программа «Мама-предприниматель» включена Минэкономразвития России в Перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На федеральном уровне проект реализуется акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее», «Опорой России», банком «Открытие». В Красноярском крае организатором мероприятия является Агентство развития бизнеса.

Проект «Мама-предприниматель» Агентство развития бизнеса реализует в крае третий год подряд, - говорит генеральный директор Агентства развития бизнеса Александр Граматунов. - Проект невероятно востребован. В первый год заявки на участие подали 60 девушек, во второй - уже более 120. Если в первый год все участницы проекта были только из Красноярска, то во второй и из Железногорска, Минусинска, Абана, Уяра. Победительница проекта только одна, однако Агентство развития бизнеса в рамках программ государственной поддержки предпринимательства поможет остальным участницам открыть своё дело».

Принять участие в проекте могут мамы со всего Красноярского края. Для этого необходимо подать заявку до 07 сентября 2020 года. Проект рассчитан на женщин в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года. Далее жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на бизнес-обучение в Красноярск.

В течение пяти дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. В качестве менторов в проекте принимают участие успешные предприниматели. В финале курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс – реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

Подать заявки на участие в этом году можно до 07 сентября 2020 здесь: https://mama-predprinimatel.ru/application/

Дополнительная информация по участию в проекте по телефону 265-44-32, доб. 053, ershova@agpb24.ru, Наталья Ершова.