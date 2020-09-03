Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.09
75,46
89,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новые стандарты гостеприимства в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk

Новые стандарты гостеприимства в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk
Иллюстрация: Hilton Garden Inn Krasnoyarsk

Компания Hilton разработала международную программу, которая вводит новый стандарт уборки и дезинфекции в отелях сети.

Программа Hilton CleanStay основана на уже высоких стандартах поддержания чистоты и порядка в отелях Hilton, с использованием чистящих средств промышленного назначения и улучшенных протоколов уборки для того, чтобы сделать условия пребывания для гостей безопаснее от момента регистрации до выезда из отеля.

На протяжении столетия нашим главным приоритетом была безопасность наших гостей и членов команды. По мере того, как индустрия гостеприимства развивается в соответствии с меняющимися ожиданиями путешественников – особенно после пандемии коронавируса — Hilton CleanStay является последней эволюцией нашей приверженности к обеспечению спокойствия и уверенности гостей и нашей команды», -— сказал Крис Нассетта, президент и генеральный директор Hilton.

Компания Hilton в Красноярске представлена отелем под брендом Hilton Garden Inn, так как отель работает под прямым управлением сети, то здесь уже полностью обновили все стандарты безопасности и готовы обеспечить максимально комфортные условия проживания в новых жизненных обстоятельствах, с соблюдением всех превентивных норм.

Очевидно, что мир изменился и мы все привыкаем жить в новой реальности. Вместе с этим изменились и запросы путешественников, теперь гости более внимательно относятся к своей безопасности и требуют повышенного внимания к чистоте. Командировки продолжаются, однако теперь наши гости ожидают более высоких стандартов уборки и дезинфекции, чем раньше. Это естественно и понятно, ведь каждый из нас прежде всего заботится о себе, своем здоровье и здоровье своих близких. Новые правила Hilton CleanStay помогут удовлетворить требования гостей. Эта программа не ограничивается уборкой гостиничных номеров, а касается пребывания в отеле в целом от прибытия до отъезда. Ведь у нас безопасность на первом месте» — объясняет управляющий отелем Даврон Арипов.

 

Новые стандарты гостеприимства в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk 1

 

Основные характеристики программы Hilton CleanStay:

  • Пломба на номере, показывающая, что в гостиничные номера никто не входил после уборки
  • Дополнительная дезинфекция 10 основных поверхностей в гостиничных номерах, которых часто касаются, например, выключателей и дверных ручек
  • Более частая уборка и дезинфекция мест общего пользования
  • Более тщательная уборка и дезинфекция фитнес-центров
  • Более тщательная уборка и изменения в работе ресторанов, баров, конференц-залов, службы доставки еды и напитков в номера
  • Меньше бумажных предметов (таких как блокноты и информационные справочники для гостей) в номерах
  • Повышение безопасности сотрудников путем предоставления им средств индивидуальной защиты. Проведения тренингов и внедрения новых инструкций
 

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Минздрав Хакасии возглавит экс-главврач КрасноярскаМинздрав Хакасии возглавит экс-главврач Красноярска
  • В Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластикВ Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластик
  • В Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательстваВ Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательства
  • Шесть красноярцев попали в суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"Шесть красноярцев попали в суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"
  • Институт Севера и Арктики открыли в КрасноярскеИнститут Севера и Арктики открыли в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.