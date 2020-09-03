Новые стандарты гостеприимства в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk

Программа Hilton CleanStay основана на уже высоких стандартах поддержания чистоты и порядка в отелях Hilton, с использованием чистящих средств промышленного назначения и улучшенных протоколов уборки для того, чтобы сделать условия пребывания для гостей безопаснее от момента регистрации до выезда из отеля.

На протяжении столетия нашим главным приоритетом была безопасность наших гостей и членов команды. По мере того, как индустрия гостеприимства развивается в соответствии с меняющимися ожиданиями путешественников – особенно после пандемии коронавируса — Hilton CleanStay является последней эволюцией нашей приверженности к обеспечению спокойствия и уверенности гостей и нашей команды», -— сказал Крис Нассетта, президент и генеральный директор Hilton.

Компания Hilton в Красноярске представлена отелем под брендом Hilton Garden Inn, так как отель работает под прямым управлением сети, то здесь уже полностью обновили все стандарты безопасности и готовы обеспечить максимально комфортные условия проживания в новых жизненных обстоятельствах, с соблюдением всех превентивных норм.

Очевидно, что мир изменился и мы все привыкаем жить в новой реальности. Вместе с этим изменились и запросы путешественников, теперь гости более внимательно относятся к своей безопасности и требуют повышенного внимания к чистоте. Командировки продолжаются, однако теперь наши гости ожидают более высоких стандартов уборки и дезинфекции, чем раньше. Это естественно и понятно, ведь каждый из нас прежде всего заботится о себе, своем здоровье и здоровье своих близких. Новые правила Hilton CleanStay помогут удовлетворить требования гостей. Эта программа не ограничивается уборкой гостиничных номеров, а касается пребывания в отеле в целом от прибытия до отъезда. Ведь у нас безопасность на первом месте» — объясняет управляющий отелем Даврон Арипов.

Основные характеристики программы Hilton CleanStay: