Новые стандарты гостеприимства в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk
Компания Hilton разработала международную программу, которая вводит новый стандарт уборки и дезинфекции в отелях сети.
Программа Hilton CleanStay основана на уже высоких стандартах поддержания чистоты и порядка в отелях Hilton, с использованием чистящих средств промышленного назначения и улучшенных протоколов уборки для того, чтобы сделать условия пребывания для гостей безопаснее от момента регистрации до выезда из отеля.
На протяжении столетия нашим главным приоритетом была безопасность наших гостей и членов команды. По мере того, как индустрия гостеприимства развивается в соответствии с меняющимися ожиданиями путешественников – особенно после пандемии коронавируса — Hilton CleanStay является последней эволюцией нашей приверженности к обеспечению спокойствия и уверенности гостей и нашей команды», -— сказал Крис Нассетта, президент и генеральный директор Hilton.
Компания Hilton в Красноярске представлена отелем под брендом Hilton Garden Inn, так как отель работает под прямым управлением сети, то здесь уже полностью обновили все стандарты безопасности и готовы обеспечить максимально комфортные условия проживания в новых жизненных обстоятельствах, с соблюдением всех превентивных норм.
Очевидно, что мир изменился и мы все привыкаем жить в новой реальности. Вместе с этим изменились и запросы путешественников, теперь гости более внимательно относятся к своей безопасности и требуют повышенного внимания к чистоте. Командировки продолжаются, однако теперь наши гости ожидают более высоких стандартов уборки и дезинфекции, чем раньше. Это естественно и понятно, ведь каждый из нас прежде всего заботится о себе, своем здоровье и здоровье своих близких. Новые правила Hilton CleanStay помогут удовлетворить требования гостей. Эта программа не ограничивается уборкой гостиничных номеров, а касается пребывания в отеле в целом от прибытия до отъезда. Ведь у нас безопасность на первом месте» — объясняет управляющий отелем Даврон Арипов.
Основные характеристики программы Hilton CleanStay:
- Пломба на номере, показывающая, что в гостиничные номера никто не входил после уборки
- Дополнительная дезинфекция 10 основных поверхностей в гостиничных номерах, которых часто касаются, например, выключателей и дверных ручек
- Более частая уборка и дезинфекция мест общего пользования
- Более тщательная уборка и дезинфекция фитнес-центров
- Более тщательная уборка и изменения в работе ресторанов, баров, конференц-залов, службы доставки еды и напитков в номера
- Меньше бумажных предметов (таких как блокноты и информационные справочники для гостей) в номерах
- Повышение безопасности сотрудников путем предоставления им средств индивидуальной защиты. Проведения тренингов и внедрения новых инструкций