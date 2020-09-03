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Глава следственного комитета Красноярского края покинул свой пост

Глава следственного комитета Красноярского края покинул свой пост
Иллюстрация: Следственный комитет по Красноярскому краю

Руководитель главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия Андрей Потапов покинул свой пост в связи с переходом на новую работу.

#НОВОСТИ
Исполняющим обязанности главы следственного управления назначен Алексей Еремин, первый заместитель руководителя ведомства.
 
Как уточняет «Интерфакс», Андрей Потапов назначен главой следственного комитета Кабардино-Балкарии.
 
Андрей Потапов приступил к работе в следственном комитете Красноярского края в июле 2018 года. Он был назначен на этот пост указом президента на 5 лет.
 
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