Глава следственного комитета Красноярского края покинул свой пост

Исполняющим обязанности главы следственного управления назначен Алексей Еремин, первый заместитель руководителя ведомства.

Как уточняет « Интерфакс », Андрей Потапов назначен главой следственного комитета Кабардино-Балкарии.

Андрей Потапов приступил к работе в следственном комитете Красноярского края в июле 2018 года. Он был назначен на этот пост указом президента на 5 лет.