В Красноярске приступили к созданию электронной базы захоронений
В Красноярске началась инвентаризация 10 кладбищ. Впервые в нашем городе планируют создать электронную базу и карту всех захоронений.
Контракт на проведение работы выиграла компания «ПКР Груп». До конца года подрядчику предстоит обойти кладбища с измерительными приборами и фотооборудованием. В базу данных включат геометки, фотографии, данные со всех надмогильных сооружений и архивных книг, которые впервые будут оцифрованы. Также подрядчик должен создать карта-схему городских кладбищ, куда включат основные объекты погостов.
Планируется, что в дальнейшем электронная база будет размещена в открытом доступе.
Всего будет проведена инвентаризация десяти кладбищ на площади 413 га. Стоимость работ по контракту составляет почти 14 млн рублей.
"Инвентаризация поможет выявить бесхозные или неучтенные захоронения, а также места незанятые могилами. Эти данные позволят рационально планировать территорию кладбищ, выявлять и учитывать потребность в дополнительных участках, грамотно вести работы по содержанию погостов", — прокомментировали в пресс-службе департамента городского хозяйства.