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В Красноярске приступили к созданию электронной базы захоронений

В Красноярске приступили к созданию электронной базы захоронений
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске началась инвентаризация 10 кладбищ. Впервые в нашем городе планируют создать электронную базу и карту всех захоронений.

#НОВОСТИ
Контракт на проведение работы выиграла компания «ПКР Груп». До конца года подрядчику предстоит обойти кладбища с измерительными приборами и фотооборудованием. В базу данных  включат геометки, фотографии, данные со всех надмогильных сооружений и архивных книг, которые впервые будут оцифрованы. Также подрядчик должен создать карта-схему городских кладбищ, куда включат основные объекты погостов.
 
Планируется, что в дальнейшем электронная база будет размещена в открытом доступе.
 
Всего будет проведена инвентаризация десяти кладбищ на площади 413 га. Стоимость работ по контракту составляет почти 14 млн рублей.
"Инвентаризация поможет выявить бесхозные или неучтенные захоронения, а также места незанятые могилами. Эти данные позволят рационально планировать территорию кладбищ, выявлять и учитывать потребность в дополнительных участках,  грамотно вести работы по содержанию погостов", — прокомментировали в пресс-службе департамента городского хозяйства.
 
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