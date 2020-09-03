В Красноярске приступили к созданию электронной базы захоронений

Контракт на проведение работы выиграла компания «ПКР Груп». До конца года подрядчику предстоит обойти кладбища с измерительными приборами и фотооборудованием. В базу данных включат геометки, фотографии, данные со всех надмогильных сооружений и архивных книг, которые впервые будут оцифрованы. Также подрядчик должен создать карта-схему городских кладбищ, куда включат основные объекты погостов.

Планируется, что в дальнейшем электронная база будет размещена в открытом доступе.

Всего будет проведена инвентаризация десяти кладбищ на площади 413 га. Стоимость работ по контракту составляет почти 14 млн рублей.