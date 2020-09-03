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Валидаторами хотят охватить всю транспортную сеть Красноярского края

Валидаторами хотят охватить всю транспортную сеть Красноярского края
Иллюстрация: instagram.com/dimitrov_k/

Красноярская компания «Айком» вышла с предложением установить стационарные терминалы для оплаты проезда (валидаторы) во всем общественном транспорте Красноярска и даже на пригородных маршрутах.

#НОВОСТИ
Новые возможности обсуждались на встрече с министром транспорта края Константином Димитровым.
 
Как рассказал у себя в Инстаграм министр, сейчас валидаторы установлены в 250 автобусах Красноярска, они поддерживают функцию бесконтактного расчета. У компании «Айком» есть желание охватить валидаторами всю транспортную сеть города, а также пригородные маршруты с возможностью оплаты по QR коду и работать «бесконтактно» с социальной картой.
 
Кроме того, в планах компании выход в соседние регионы. Так, компания уже поставила свое оборудование в Томскую область.
Напомним, стационарные валидаторы начали появляться в общественном транспорте Красноярска в 2019 году. Ранее в мэрии заявляли о желании отказаться от кондукторов в общественном транспорте в 2021 году.
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