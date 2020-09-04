«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири – 2». Красноярску приготовиться?

Между «Газпромом» и правительством Монголии уже подписал меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, которая должна разработать технико-экономическое обоснование реализации этого проекта и выбора маршрута.

Как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, «Сила Сибири – 2» должна объединить газотранспортные системы (ГТС) востока и запада России.

Это, конечно же, значительно расширит возможности нашей работы и создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири», - заметил он.

Компания уже также подписала с 14 регионами программы по газификации на 2021-2025 годы. Глава «Газпрома» не уточнил, какие именно регионы входят в этот перечень. Но, представляя президенту Путину в марте нынешнего года новый маршрут газопровода, заявлял о перспективах газификации Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья и Бурятии.

Напомним, в июле стало известно, что ПАО «Газпром» по поручению президента страны о начале реализации прединвестиционной стадии проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2» начал актуализацию схемы газификации Красноярского края.