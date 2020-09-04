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Краевое Агентство развития бизнеса окажет финансовую поддержку предпринимателям

Краевое Агентство развития бизнеса окажет финансовую поддержку предпринимателям
Иллюстрация: АРБ

Новые финансовые продукты предназначены для компаний малого и среднего бизнеса, основной вид деятельности которых относится к наиболее пострадавшим отраслям.

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», наделённое функциями государственной региональной микрофинансовой организации, за счет бюджетных средств, выделенных в 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также из резервного фонда Российской Федерации, для дополнительной поддержки предпринимателей в период кризиса предлагает новые финансовые продукты.  

Речь идёт о микрозаймах «Переворот» и «На неотложные нужды» («Неотложные нужды – Стандарт»,  «Неотложные нужды – Инвест»). Воспользоваться микрозаймами могут субъекты малого и среднего бизнеса (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на территории Красноярского края, основной вид деятельности которых относится к наиболее пострадавшим отраслям*. 

В июне – июле Агентство развития бизнеса было докапитализировано с целью оказания финансовой поддержки предпринимателям, оказавшимся в непростых условиях из-за COVID-19, – комментирует генеральный директор АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Александр Граматунов. –  Докапитализация  позволила сделать государственные займы ещё более доступными. Сокращены сроки рассмотрения заявок, снижена процентная ставка, нет скрытых комиссий, не требуется страхование. Условия максимально прозрачны. Наша цель – не получить сверхприбыль, а поддержать бизнес, сохранить рабочие места, дать возможность развиваться».

Микрозайм «Переворот»

Цель – рефинансирование действующего микрозайма, полученного ранее в АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». Максимальный лимит –  1,5 млн рублей. Срок – до 24 мес. Процентная ставка равна КС Банка России, т.е. 4,25% на сегодняшний день.** Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) – ½ КС Банка России, т.е. 2,12% на сегодняшний день.**

Микрозайм «На неотложные нужды - Стандарт»

Цель – пополнение оборотных средств,  оплата коммунальных услуг, арендных платежей. Максимальный лимит – 2 млн рублей. Максимальный лимит на группу компаний – 3 млн рублей. Срок – до 24 месяцев. Процентная ставка – 2% в первый год, далее – до конца срока действия займа – КС Банка России на дату выдачи, то есть 4,25% на сегодняшний день**. Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) – ½ КС Банка России на весь срок займа, то есть 2,12% на сегодняшний день**.

Микрозайм «На неотложные нужды - Инвест»

Цель – приобретение, ремонт, модернизация основных средств. Максимальный лимит –  2 млн рублей. Максимальный лимит на группу компаний – 3 млн рублей. Срок – до 24 месяцев. Процентная ставка – 2% в первый год, далее – до конца срока действия займа – КС Банка России на дату выдачи, то есть 4,25% на сегодняшний день**. Для предпринимателей моногородов (Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Бородино) – ½ КС Банка России на весь срок займа, то есть 2,12% на сегодняшний день**.

Полная информация по всем финансовым продуктам АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» на официальном сайте в разделе «Микрофинансирование»: http://agpb24.ru/common/mikrozajmy-na-srok-do-36-mesyacev/

За дополнительной информацией можно обращаться к специалистам Агентства развития бизнеса 8(391) 265-44-32, доб. 010, dobryanskaya@agpb24.ru, 8(391) 265-44-32, доб. 009, ignashova@agpb24.ru, 8(391) 265-44-32, доб. 046, mastrakov@agpb24.ru . Или на по телефону «горячей линии» 8-958-849-73-55, Viber, WhatsApp.

*Постановление Правительства РФ от 03.04.2020г. №434

**03.09.2020г.

 

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