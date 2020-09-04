Олег Ровда расстался с «Горячей прессой»

Расставание с компанией, написал Олег Ровда на своей странице в Фейсбуке, произошло третьего сентября, практически как в песне Шуфутинского.

Закончен мой продолжительный трудовой стаж в курьерской службе «Горячая пресса»: в должности директора я отработал 10 лет, два года замдиректора. Последние два года я уже почти не работал в компании, так как все время я посвящал нашему международному арт-проекту «Ангелы Мира», теперь уже полностью займёмся работой в НКО «Ангелы Мира» по продвижению наших проектов», - написал Олег Ровда.

Главой агентства персональных коммуникаций HOTPRESSO и курьерской службы «Горячая пресса» является Оксана Трухина (Бурдина). По данным базы Rusprofile, Бурдина стала генеральным директором компании в ноябре 2017 года, тогда же она вошла в число учредителей агентства, а через год стала стопроцентной владелицей.

Обновлено в 14.45. Как расказал DK.ru Олег Ровда, он будет помогать компании как внешний консультант в области рекламы, дизайна, малобюджетного продвижения.