Красноярцы предпочитают автомобили не дороже миллиона

Так, в результате опроса выяснилось, что 6% собираются потратить не более 200 тысяч рублей, 19% готовы заплатить от 200 до 500 тысяч. Уложиться в сумму от 500 до 700 тысяч рублей намерены 15% красноярцев. Вариант ответа «от 700 до 1 млн рублей» набрал 19%. При этом четверть устроит стоимость автомобиля от 1 до 2 млн рублей. Купить машину в ценовой категории от 2 млн рублей планируют 14% опрошенных.

В ценовом диапазоне от 700 тысяч до 1 млн рублей в Красноярском крае наиболее популярными моделями являются Toyota Camry и RAV4 2008-2013 годов выпуска и Nissan X-Trail (2010-2014 г.), отмечают аналитики автопортала. В Москве же выбирают новые Kia Rio и Rio X-Line, Лада Веста.

При свободной сумме для покупки машины от 1 до 1,5 млн рублей предложение на рынке меняется. В Красноярском крае много предложений седанов Toyota Camry и Mazda6 2013-2017 годов выпуска и Toyota RAV4 (2011-2015 г.). В Москве кроме двух-трехлетних Skoda Octavia, Hyundai Creta, Nissan Qashqai популярностью пользуются седаны премиум-класса 2011-2014 годов выпуска Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

В среднем по стране ответы россиян схожи. Так вариант «до 200 тысяч рублей» набрал 11% голосов участников, «от 200 до 500 тысяч» – 22,5%, «от 500 до 700 тысяч» – 14%, «от 700 до 1 млн» – 17%, «от 1 до 2 млн» – 25% и «от 2 млн рублей» – 15%.

Наиболее экономными показали себя жители Крыма: они чаще других выбирали вариант «до 200 тысяч рублей» (18,5%), а самыми платежеспособными предсказуемо оказались москвичи: 14% опрошенных собираются потратить на следующий автомобиль более 3 млн рублей.

Всероссийский опрос проводился с 3 по 11 августа 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 20 791 человек.