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«МАЯК» на востоке: холдинг осваивает новые территории

«МАЯК» на востоке: холдинг осваивает новые территории
Иллюстрация: Мясничий

С федеральной торговой сетью «МАЯК» Goldman Group сотрудничает уже несколько месяцев. Первые поставки состоялись в июле – по ближайшим гипермаркетам сети.

Консервация мясоперерабатывающего завода в Солонцах направляется в распределительный центр Новосибирска. Как и обещали, расширяемся – в фокусе восточное направление
 
Улан-Удэ, Чита, Находка – только несколько восточных городов, куда уже отгрузили местную тушенку. Две фуры, забитые консервами – 100 тысяч банок  – уже в пути. Как только груз прибудет на место, его распределят по крупнейшим гипермаркетам сети «МАЯК». 
 
Красноярский продукт быстро набрал популярность среди клиентов сети. Самая востребованная позиция - тушеная говядина торговой марки мясокомплекса в Солонцах.  Консервы завод изготавливает из отборного мяса собственного производства и мяса от проверенных годами поставщиков, так что в качестве уж точно сомневаться не приходится.
 
Что касается «МАЯКа», сегодня это десятки гипермаркетов по всей России - 33 региона и 44 города. Сибирь и восточное направление Goldman Group уже освоил. В планах запад и центральная часть России. Уже к декабрю мясная консервация встанет на полки московских гипермаркетов ТС.
 
Кстати, консервы не единственный продукт холдинга, востребованный на востоке. Большим спросом здесь пользуется свежее мясо собственного производства Goldman Group. 
 
Конечно, это продиктовано качеством продукта. Но ещё один существенный плюс - географическое положение региона. Соседство территорий позволяет грамотно выстроить логистику и обеспечить оперативную перевозку груза, сохраняя его качество.
 
 
 
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