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Шойгу рассказал о мечте построить город инноваций в Красноярском крае

Шойгу рассказал о мечте построить город инноваций в Красноярском крае
Иллюстрация: mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о мечте построить большой и удобный город в Сибири, а именно в Красноярском крае.

#НОВОСТИ
О своем мечте он сообщил в интервью «РИА Новости», которое он давал, как президент Русского географического общества.
 
Сергей Шойгу отметил, что в Сибири добивается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Туда же отправляют алюминий. По мнению министра обороны, можно открыть производство на месте, "которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее". По мнению Сергея Шойгу, в будущем нефть перестанет быть такой востребованной и на первое место выйдут другие природные ископаемые.
Значит, нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку. Которые будут двигать большую науку, которые сделают линии электропередачи не переменного, а постоянного тока», — отметил Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу считает, что такой город инноваций, передовой науки и технологий можно построить в Минусинской котловине. По словам министра, об этом же говорил в прошлом году президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
 
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