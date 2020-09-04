В Красноярском крае упали продажи поддержанных автомобилей

По данным «Автостата», в Красноярском крае за 7 месяцев этого года было перепродано 64,5 тыс. автомобилей. Для сравнения, в прошлом году за тот период реализовали 70,4 тыс. автомобилей с пробегом. Таким образом, снижение составило 8,3%. Красноярский край занял 10 место по количеству проданных пробежных машин.

В среднем по стране падение рынка составило 8,5%. Всего с января по июль в стране было продано свыше 2,7 млн б/у автомобилей. Лидерами по продаже машин с пробегом стали Московская область (139,9 тыс. штук), Москва (135,7 тыс. штук) и Краснодарский край (119,8 тыс. штук).

Больше всего упали продажи автомобилей в Ханты-Мансийском автономной округе (-21,6%). Лучше других регионов ситуация сложилась в Оренбургской области, где рынок сократился всего на 1,2%.