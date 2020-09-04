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В Красноярске на территории ХМЗ открывается фуд-молл

В Красноярске на территории ХМЗ открывается фуд-молл
Иллюстрация: instagram.com/5cex__

На территории пятого цеха Красноярского химико-металлургического завода открывается новое городское пространство. Оно так и будет называться «Пятый цех».

#НОВОСТИ
Пока авторы проекта не раскрывают всех его деталей. В эти выходные 5 и 6 сентября пройдет презентация проекта — на ул. Матросова, 30 будет организована ярмарка, где откроются прилавки с товарами местных производителей, точки с уличной едой и детские локации. 
 
Известно, что площадь объекта составит около 4 тыс. кв. м. На этом пространстве будет работать фермерский рынок, зона общепита, а также зона отдыха и развлечений, в том числе и для детей. Здесь, к примеру, можно будет купить домашние сыры и колбасы, яйца, молоко, мед, овощи, фрукты, товаря для фермеров и садоводов, изделия из дерева.
«Пятый цех» — это гастрономическое пространство, где совмещаются лучшие ресторанные концепции города и торговые точки с товарами местных производителей», — рассказывают авторы проекта.  
На первом этапе в «Пятом цехе» будет работать сезонный рынок в крытом шатре. Уже отобран список участников, которые зайдут на площади «Пятого цеха». К концу года или началу следующего проект должен заработать в полную силу. 
 
Такие фуд-моллы популярны в Москве и Санкт-Петербурге. К примеру, фуд-молл «Депо. Москва» был открыт на месте Миусского трамвайного депо. Здесь можно поесть, купить продукты и развлечься. Авторы проекта постоянно организуют концерты, гастрономические фестивали, мастер-классы и другие события. 
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