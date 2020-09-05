Из Красноярска открывают дополнительные рейсы во Владивосток
Авиакомпания S7 внесла коррективы в расписание и увеличила число рейсов из Красноярска во Владивосток до трех в неделю.
Так, с 28 сентября из Красноярска можно будет улететь в понедельник, среду и субботу. В обратном направлении рейсы запланированы по вторникам, пятницам, воскресеньям. Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus.
Стоимость билета в одну сторону составляет минимум 11235 рублей. Билеты туда и обратно обойдутся от 18750 рублей.
Отметим, согласно сайту аэропорта пока авиакомпания S7 летает из Красноярска во Владивосток раз в неделю.