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Из Красноярска открывают дополнительные рейсы во Владивосток

Из Красноярска открывают дополнительные рейсы во Владивосток
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Авиакомпания S7 внесла коррективы в расписание и увеличила число рейсов из Красноярска во Владивосток до трех в неделю.

#НОВОСТИ
Так, с 28 сентября из Красноярска можно будет улететь в понедельник, среду и субботу. В обратном направлении рейсы запланированы по вторникам, пятницам, воскресеньям. Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus.
 
Стоимость билета в одну сторону составляет минимум 11235 рублей. Билеты туда и обратно обойдутся от 18750 рублей.
 
Отметим, согласно сайту аэропорта пока авиакомпания S7 летает из Красноярска во Владивосток раз в неделю.
 
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