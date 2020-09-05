Сотрудники СО РАН заявили о необходимости исследования природного загрязнения в НПР

В середине июля председатель СО РАН академик Валентин Пармон и глава «Норникеля» Владимир Потанин объявили о запуске масштабного экологического проекта – Большой Норильской экспедиции, целью которой стала оценка текущего экологического состояния всего Норильского промышленного района (НПР), а также разработка предложения и рекомендации для промышленных компаний, работающих в Арктике. При заключении соглашения стороны отметили необходимость выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции по работе в Арктике в стремительно меняющихся условиях.

Сегодня мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения и достоверных научных знаний об Арктических регионах нельзя строить планы на будущее. Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой Норильской экспедиции», — прокомментировал начало исследовательских работ Владимир Потанин.

На протяжении августа сотрудники 14 институтов РАН, в числе которых были преимущественно кандидаты и доктора наук, изучали природу и фауну бассейнов таймырских рек Пясина, Норилка, Амбарная, а также самого озера Пясино. На заседании совета безопасности губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что уровень ПДК нефтепродуктов и тяжелых металлов остается высоким:

«Сейчас работы по сбору нефтепродуктов и перекачке топливно-водяной смеси на склад временного хранения практически закончены. Ситуация на месте ЧС остается напряженной, повсеместно фиксируются превышения ПДК нефтепродуктов и тяжелых металлов, что еще раз подтверждает необходимость комплексной экологической реабилитации пострадавшей территории. Соответствующий план сейчас находится на этапе разработки», — приводит слова Александра Усса пресс-служба администрации Красноярского края.

При этом, по оценке руководителя управления экологического контроля Заполярного филиала «Норникеля» Алексея Кунаева, реальная ситуация с ПДК нефтепродуктов находится под контролем и снижается, что доказывают независимые эксперты, а превышение концентрации тяжелых металлов является особенностью НПР:

В настоящее время содержание нефтепродуктов в водоемах с места розлива на ТЭЦ и до боновых ограждений периодически показывает незначительное превышение установленных показателей нормативов ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения. Анализ проб воды на нефтепродукты, выполненный Контрольно-аналитическим управлением ЗФ, демонстрирует положительную динамику снижения показателей нефтепродуктов в воде. Разовые незначительные превышения связаны с продолжающейся активной фазой по завершению мероприятий в рамках ликвидации ЧС по разливу топлива. В Норильском промышленном районе находится месторождение полиметаллических руд, открытое еще в 30-е годы прошлого столетия, полезные ископаемые имеют и естественный выход на поверхность. Освоение территории и разработка месторождения ведутся порядка ста лет. Все эти факторы также необходимо учитывать при анализе проб», — поясняет Алексей Кунаев.

Для проведения объективной оценки ПДК веществ научные сотрудники РАН взяли несколько тысяч проб вод и грунтов, образцов живых организмов и провели приборные измерения для получения точных контуров пятна загрязнения после майской аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. При этом сама процедура пробоотбора заняла существенную часть времени:

Сам пробоотбор – это едва ли не самая важная часть, от которой зависит вся дальнейшая работа. Есть очень тонкие моменты, допустим, при отборе почвы нельзя пользоваться даже аэрозолями от насекомых, потому что все это впитывается очень быстро. Представительность пробы – гарантия хорошего результата. Все отборы проводятся по методикам ГОСТа с применением специальных приборов. Что касается лабораторных работ – то же самое. Методология у нас в России – очень серьезный вопрос. Проверенные средства измерений, аттестация, аккредитованные лаборатории. Плюс есть еще особенность – часть параметров мы дублируем, у нас будут присутствовать межлабораторные сравнения. Одни и те же параметры будут проводиться несколькими институтами. Мы люди открытые, готовы принять инспекции и аудиты в наших лабораториях, готовы предоставить данные, поделиться даже пробами в случае возникновения необходимости. Для Академии наук гораздо важнее свое имя. Пусть мы будем это делать два месяца, а не два часа, но данные у нас получатся проверяемые, представительные, мы будем отвечать за то, что мы получаем», — прокомментировал руководитель полевого этапа БНЭ, заведующий лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, к.т.н. Николай Юркевич.

Изъятие проб позволит выявить или опровергнуть содержание нефтепродуктов в живых и неживых объектах, восстановления хронологии антропогенных загрязнений на Таймыре, выявления изменений в кормовой базе птиц, рыб и животных и в состоянии многолетнемерзлых грунтов. Итоговый отчет о состоянии природы в НПЗ представители экспедиции должны подготовить к декабрю этого года.

Научным результатом экспедиции должно стать нечто намного большее, чем комплексная картина последствий конкретного события или совокупности событий. Нам необходимо создать целостные модели устойчивого и безопасного взаимодействия человека с окружающей средой в Арктике и предложить органам власти и крупным компаниям стратегии природопользования и освоения ресурсов этого важнейшего для России макрорегиона», — отметил Валентин Пармон.

В ходе первого этапа экспедиции ученые поставили перед собой ещё одну задачу — оценку фонового состояния загрязнения НПР без учета воздействия промышленных предприятий. Она была сформирована благодаря природным особенностям, свойственным Норильскому Промышленному району. На этой территории распространен прямой выход горных пород, из-за чего за счет выветривания, выщелачивания и вымывания в этом регионе исторически наблюдается превышение общеустановленных норм по содержанию химических элементов, однако для этой территории данный уровень является естественным в силу природных особенностей.

Для определения природных значений химических элементов, по словам Николая Юркевича, на первоначальном этапе главной задачей становится восстановление хронологии накопления тяжелых металлов и загрязнений в почвах НПР вплоть до 1930 года – того момента, когда началось освоение месторождений.

«Для исследования специалистами был собран материал методом колоночного бурения - таким образом можно будет посмотреть динамику загрязнения за фактически вековой период, рассказать, как изменялось в донных осадках накопление того или иного компонента с ходом времени. И дальше скоррелировать это с определенными событиями: например, с открытием в НПР новых производств, с половодьями, которые были, с засушливыми летами», — пояснил Николай Юркевич.

Важность определения природных значений концентрации химических элементов отметил и красноярский эколог, исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские Зелёные» Сергей Шахматов. По его словам, природное превышение показателей содержания химических элементов является общемировой практикой:

Следует понимать, что природное превышение концентрации веществ различного типа встречается не только у нас на севере, но и по всему миру. В частности, наибольшие концентрации всегда наблюдаются в местах залегания полезных пород и металлов – это было подтверждено с помощью независимых исследований. Безусловно, делать выводы о нанесении ущерба на той или иной территории без учета естественного превышения концентрации веществ весьма поспешно, именно поэтому при анализе территории следует учесть все факторы, в том числе естественный фон», — отметил Сергей Шахматов.

Первый этап Большой Норильской экспедиции стал лишь началом масштабной работы для выработки рекомендаций по работе в арктических условиях. По итогам второго этапа работы, после получения всех результатов исследований, специалистами СО РАН, совместно с «Норникелем» будет разработан комплекс мер, план по комплексированию и адаптации конкретных методов, которые будут использованы для улучшения экологической ситуации в промышленных зонах, а также для успешной рекультивации земель и снижению воздействия на окружающую среду.