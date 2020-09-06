Красноярцы подсели на кофе и спорт

По словам Сергея Журавлева, красноярцы стали больше покупать кофе навынос или на летних террасах. Несмотря на повышенный спрос, цены на кофе за год выросли на 1,9%, между тем, с 2018 по 2019 годы рост составил 6,9%.

Вероятно, это связано с ростом предложения – несмотря на пандемию, за второй квартал 2020 года в Красноярске увеличилось количество точек быстрого питания, кофеен, пиццерий», — предполагает Сергей Журавлев.

Прохладительные напитки подорожали в среднем на 4,7%. Особенно заметно выросла цена на минеральную и питьевую воды – на 7,4%, бутилированная вода подорожала на 4%.

Также заметно подорожал спортинвентарь. К примеру, цена дорожного велосипеда за год выросла на 3%, скутера — на 3,1%, роликовых коньков — на 3,9%. Сергей Журавлев рост цен объясняет двумя причинами: увеличением спроса на спортинвентарь в условиях пандемии и ослаблением рубля.

Впрочем некоторые товары этим летом можно было купить дешевле, чем год назад. Так, кроссовки из искусственной кожи подешевели на 1%, спортивный костюм – на 1,5%, а кроссовки из натуральной кожи выросли за год незначительно — на 0,3%.

Также Сергей Журавлев дал прогноз по ценам на ближайшую перспективу.