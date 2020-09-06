Красноярцы подсели на кофе и спорт
Траты на кофе и спортивный инвентарь заметно выросли у красноярцев этим летом. Об этом рассказал управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
По словам Сергея Журавлева, красноярцы стали больше покупать кофе навынос или на летних террасах. Несмотря на повышенный спрос, цены на кофе за год выросли на 1,9%, между тем, с 2018 по 2019 годы рост составил 6,9%.
Вероятно, это связано с ростом предложения – несмотря на пандемию, за второй квартал 2020 года в Красноярске увеличилось количество точек быстрого питания, кофеен, пиццерий», — предполагает Сергей Журавлев.
Прохладительные напитки подорожали в среднем на 4,7%. Особенно заметно выросла цена на минеральную и питьевую воды – на 7,4%, бутилированная вода подорожала на 4%.
Также заметно подорожал спортинвентарь. К примеру, цена дорожного велосипеда за год выросла на 3%, скутера — на 3,1%, роликовых коньков — на 3,9%. Сергей Журавлев рост цен объясняет двумя причинами: увеличением спроса на спортинвентарь в условиях пандемии и ослаблением рубля.
Впрочем некоторые товары этим летом можно было купить дешевле, чем год назад. Так, кроссовки из искусственной кожи подешевели на 1%, спортивный костюм – на 1,5%, а кроссовки из натуральной кожи выросли за год незначительно — на 0,3%.
Также Сергей Журавлев дал прогноз по ценам на ближайшую перспективу.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020 году составит 3,7–4,2%, а в 2021 будет в пределах 3,5–4% и в дальнейшем останется вблизи 4%», — сообщил он.