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Красноярцы подсели на кофе и спорт

Красноярцы подсели на кофе и спорт
Иллюстрация: maxpixel.net

Траты на кофе и спортивный инвентарь заметно выросли у красноярцев этим летом. Об этом рассказал управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

#НОВОСТИ
По словам Сергея Журавлева, красноярцы стали больше покупать кофе навынос или на летних террасах. Несмотря на повышенный спрос, цены на кофе за год выросли на 1,9%, между тем, с 2018 по 2019 годы рост составил 6,9%. 
Вероятно, это связано с ростом предложения – несмотря на пандемию, за второй квартал 2020 года в Красноярске увеличилось количество точек быстрого питания, кофеен, пиццерий», — предполагает Сергей Журавлев.
Прохладительные напитки подорожали в среднем на 4,7%. Особенно заметно выросла цена на минеральную и питьевую воды – на 7,4%, бутилированная вода подорожала на 4%. 
 
Также заметно подорожал спортинвентарь. К примеру, цена дорожного велосипеда за год выросла на 3%, скутера — на 3,1%, роликовых коньков — на 3,9%. Сергей Журавлев рост цен объясняет двумя причинами: увеличением спроса на спортинвентарь в условиях пандемии и ослаблением рубля.
 
Впрочем некоторые товары этим летом можно было купить дешевле, чем год назад. Так, кроссовки из искусственной кожи подешевели на 1%, спортивный костюм – на 1,5%, а кроссовки из натуральной кожи выросли за год незначительно — на 0,3%. 
 
Также Сергей Журавлев дал прогноз по ценам на ближайшую перспективу.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020 году составит 3,7–4,2%, а в 2021 будет в пределах 3,5–4% и в дальнейшем останется вблизи 4%», — сообщил он.
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