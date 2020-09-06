Фиточаи и деревянные сувениры из Хакасии вышли на eBay

Компании «Фиточаи Хакасии» и «Мастерская Позитива» открыли интернет-магазины на электронной площадке eBay в США, Великобритании и Германии. Предпринимателям уже удалось реализовать первый товар.

Руководитель компании «Фиточаи Хакасии» Василий Подтеребков считает это началом экспортной деятельности. По его словам, первый заказ они получили через несколько дней после открытия интернет-магазина на eBay.

Генеральный директор «Мастерской позитива» Татьяна Елкина рассказала, что благодаря выходу на электронную торговую площадку, компании удалось реализовать свой товар в Филадельфию. За рубеж продают сувениры, блокноты и ежедневники из деревни. В планах предпринимателя выйти и на другие электронныые торговые площадки.