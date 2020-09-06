Фиточаи и деревянные сувениры из Хакасии вышли на eBay
Два предпринимателя из Хакасии начали продавать свои товары за рубеж. Со своим товаром они вышли на международную торговую площадку eBay.
Компании «Фиточаи Хакасии» и «Мастерская Позитива» открыли интернет-магазины на электронной площадке eBay в США, Великобритании и Германии. Предпринимателям уже удалось реализовать первый товар.
Руководитель компании «Фиточаи Хакасии» Василий Подтеребков считает это началом экспортной деятельности. По его словам, первый заказ они получили через несколько дней после открытия интернет-магазина на eBay.
Генеральный директор «Мастерской позитива» Татьяна Елкина рассказала, что благодаря выходу на электронную торговую площадку, компании удалось реализовать свой товар в Филадельфию. За рубеж продают сувениры, блокноты и ежедневники из деревни. В планах предпринимателя выйти и на другие электронныые торговые площадки.
Справка
Компания «Мастерская Позитива» была создана в 2015 году. Основной вид деятельности — рекламное агентство. «Фиточаи Хакасии» были открыты в республике Василий Подтеребковым в конце прошлого года.