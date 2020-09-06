Красноярцы стали копить меньше долгов по кредитным картам

По данным Национального бюро кредитных историй, доля просроченных «карточных» кредитов в июле 2020 года в Красноярском крае составила 9,6%. В сравнении с июлем 2019 года доля кредитов с просрочкой по кредитным картам сократилась на 0,7%.

Между тем, доля просроченных «карточных» кредитов в Красноярском крае несмотря на положительную динамику остается высокой, в сравнении с другими регионами. По этому показателю регион занимает 23 место.

Наиболее существенное сокращение доли таких кредитов оказалось в Ростовской области (-2,1%), Ставропольском крае (1,7%), Тюменской (-1,6%) и Ленинградской (-1,6%) областях, Алтайском крае (-1,4%). А в нескольких регионах задолженность по кредитных картам выросла. Так, на 0,1% она увеличилась в Москве, Удмуртии и Приморском крае.