Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.09
75,18
89,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы стали копить меньше долгов по кредитным картам

Красноярцы стали копить меньше долгов по кредитным картам
Иллюстрация: pikist.com

За год просроченная задолженность по кредитным картам свыше одного месяца в Красноярском крае снизилась. Но доля просроченных «карточных» кредитов по-прежнему остается высокой.

#НОВОСТИ
По данным Национального бюро кредитных историй, доля просроченных «карточных» кредитов в июле 2020 года в Красноярском крае составила 9,6%. В сравнении с июлем 2019 года доля кредитов с просрочкой по кредитным картам сократилась на 0,7%.
 
Между тем, доля просроченных «карточных» кредитов в Красноярском крае несмотря на положительную динамику остается высокой, в сравнении с другими регионами. По этому показателю регион занимает 23 место. 
 
Наиболее существенное сокращение доли таких кредитов оказалось в Ростовской области (-2,1%), Ставропольском крае (1,7%), Тюменской (-1,6%) и Ленинградской (-1,6%) областях, Алтайском крае (-1,4%). А в нескольких регионах задолженность по кредитных картам выросла. Так, на 0,1% она увеличилась в Москве, Удмуртии и Приморском крае. 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске на территории ХМЗ открывается фуд-моллВ Красноярске на территории ХМЗ открывается фуд-молл
  • Валидаторами хотят охватить всю транспортную сеть Красноярского краяВалидаторами хотят охватить всю транспортную сеть Красноярского края
  • «Газпром» начал проектирование «Силы Сибири – 2». Красноярску приготовиться?«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири – 2». Красноярску приготовиться?
  • Холдинг Bellini Group открыл самые большие «Перцы» в КрасноярскеХолдинг Bellini Group открыл самые большие «Перцы» в Красноярске
  • Губернатор края вручил награды Президента РоссииГубернатор края вручил награды Президента России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.