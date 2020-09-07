Красноярскому краю подтвердили еще один кредитный рейтинг
Кредитные рейтинги Красноярскому краю подтверждают регулярно, в том числе и на международном уровне. Нынче свою оценку региону выставило российское агентство АКРА.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне А+ (RU) с прогнозом «Позитивный». Об этом рассказали в Министерстве финансов региона.
Кредитный рейтинг края определяется сильным экономическим профилем, а также стабильными показателями бюджетного профиля с высокой долей собственных доходов и графиком погашения долга», — цитируют чиновники отчет агентства.
Аналитики прогнозируют, что по национальной шкале АКРА рейтинги края могут быть повышены, если сохранится текущий объем ликвидности бюджета и невысокая долговая нагрузка, а также увеличится доля собственных доходов.
Впервые Красноярский край получил рейтинг от АКРА в октябре 2017 года. Тогда он был на уровне А (RU) с прогнозом «Стабильный». До уровня А+ (RU) его повысили в сентябре 2019 года, а в марте 2020-го улучшили до «Позитивного» прогноз по нему. Примерно месяц спустя кредитный рейтинг Красноярского края на уровне «BB+», с прогнозом «Стабильный», подтвердило и международное агентство Fitсh.