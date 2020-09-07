Красноярскому краю подтвердили еще один кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне А+ (RU) с прогнозом «Позитивный». Об этом рассказали в Министерстве финансов региона.

Кредитный рейтинг края определяется сильным экономическим профилем, а также стабильными показателями бюджетного профиля с высокой долей собственных доходов и графиком погашения долга», — цитируют чиновники отчет агентства.

Аналитики прогнозируют, что по национальной шкале АКРА рейтинги края могут быть повышены, если сохранится текущий объем ликвидности бюджета и невысокая долговая нагрузка, а также увеличится доля собственных доходов.