Скорее да, чем нет. Жители оценили перспективность Красноярска для построения карьеры
Все меньше красноярцев считают свой город пригодным для карьерного роста. Пока горожан, которые видят перспективу роста больше, чем тех, кто считает, что в Красноярске карьеру не построить.
SuperJob выяснил, где в России лучшие перспективы повышения по службе. Для этого были опрошены жители крупных городов страны. Тройка самых перспективных городов, по мнению респондентов, выглядит так: Москва (70% видят перспективы), Санкт-Петербург (67%), Казань (54%).
Среди красноярцев только 40% ответили «да» на вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?». Еще 30% сказали «нет» и столько же затруднились с ответом. С такими показателями Красноярск занимает 11 место в рейтинге лучших городов для построения карьеры.
Любопытно, что перспективность Красноярска с каждым годом снижается. Так, в 2014 году 53% опрошенных считали Красноярск перспективным городом для карьерного роста. В 2018 году таких было уже 46%, в 2020 году — 40%.
Самые низкие оценки карьерных возможностей дали жители Волгограда (15%), Тольятти и Омска (по 17%).