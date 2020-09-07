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Скорее да, чем нет. Жители оценили перспективность Красноярска для построения карьеры

Скорее да, чем нет. Жители оценили перспективность Красноярска для построения карьеры
Иллюстрация: pixabay.com

Все меньше красноярцев считают свой город пригодным для карьерного роста. Пока горожан, которые видят перспективу роста больше, чем тех, кто считает, что в Красноярске карьеру не построить.

#НОВОСТИ
SuperJob выяснил, где в России лучшие перспективы повышения по службе. Для этого были опрошены жители крупных городов страны. Тройка самых перспективных городов, по мнению респондентов, выглядит так: Москва (70% видят перспективы), Санкт-Петербург (67%), Казань (54%). 
 
Среди красноярцев только 40% ответили «да» на вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?». Еще 30% сказали «нет» и столько же затруднились с ответом. С такими показателями Красноярск занимает 11 место в рейтинге лучших городов для построения карьеры.
 
Любопытно, что перспективность Красноярска с каждым годом снижается. Так, в 2014 году 53% опрошенных считали Красноярск перспективным городом для карьерного роста. В 2018 году таких было уже 46%, в 2020 году — 40%.
 
Самые низкие оценки карьерных возможностей дали жители Волгограда (15%), Тольятти и Омска (по 17%). 
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