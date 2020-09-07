Агентство развития бизнеса и «Эра интеллектуальных технологий» договорились сотрудничать

Краевое агентство развития бизнеса и ассоциация «Эра интеллектуальных технологий» подписали соглашение о сотрудничестве.

Так, агентство возьмется поиском и привлечением к реализации совместных проектов лидеров и экспертов в бизнесе, в том числе и зарубежных партнеров. Ассоциация технологических компаний «Эра интеллектуальных технологий» будет выявлять научно-технологические инициативы в регионе, а также займется акселерацией начинающих и действующих предпринимателей в пространстве «Точка кипения – Красноярск».

Директор Ассоциации технологических компаний «ИТЭРА» Анатолий Сергеев считает, что «Точка кипения – Красноярск» приобрела в лице агентства хорошего делового партнёра.