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Агентство развития бизнеса и «Эра интеллектуальных технологий» договорились сотрудничать

Агентство развития бизнеса и «Эра интеллектуальных технологий» договорились сотрудничать
Иллюстрация: pxhere.com

Основным направлением сотрудничества станет развитие предпринимательского сообщества на базе созданного в Красноярске пространства коллективной работы «Точка кипения».

#НОВОСТИ
Краевое агентство развития бизнеса и ассоциация «Эра интеллектуальных технологий» подписали соглашение о сотрудничестве. 
 
Так, агентство возьмется поиском и привлечением к реализации совместных проектов лидеров и экспертов в бизнесе, в том числе и зарубежных партнеров. Ассоциация технологических компаний «Эра интеллектуальных технологий» будет выявлять научно-технологические инициативы в регионе, а также займется акселерацией начинающих и действующих предпринимателей в пространстве «Точка кипения – Красноярск».
 
Директор Ассоциации технологических компаний «ИТЭРА» Анатолий Сергеев считает, что «Точка кипения – Красноярск» приобрела в лице агентства хорошего делового партнёра.
«Точку кипения» специально создавали в Красноярске как пространство для развития предпринимательства и делового климата в городе и крае. Сейчас наибольший спрос на технологии, инструменты развития, взаимодействие с экспертами и поддержку проектных инициатив идёт с территорий региона. Причём, это самые разные направления: туризм, сельское хозяйство и дикоросы, социальные и культурные проекты, молодёжное развитие, кадровая политика, управление территориями. Сотрудничество с агентством расширяет наши возможности навигации, интеграции и поддержки активных представителей сообществ, молодежи, органов самоуправления и малого предпринимательства по всей территории Красноярского края», – заявил Анатолий Сергеев.
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