В Красноярске планируют ограничить движение грузовиков

Мэр Красноярска Сергей Еремин поручил своему первому заместителю Владиславу Логинову создать и возглавить рабочую группу по подготовке введения на территории города ограничений для движения большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба администрации.

Миллионный город действительно нуждается в новой модели логистики. Нам нужно подготовить к внедрению принципиально новую схему использования большегрузов в городе, которая будет действовать постоянно и будет понятна и удобна для всех», — заявил глава города.

К разработке схемы кроме специалистов администрации Красноярска планируют привлечь представителей краевого Минтранса, ГИБДД, депутатов горсовета, общественников, союз строителей, а также союз промышленников и предпринимателей.

Уже к концу сентября рабочая группа должна дать оценку существующей модели и выработать комплекс предложений по внедрению новой логистической схемы для представления в Правительство Красноярского края.