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В Красноярске планируют ограничить движение грузовиков

В Красноярске планируют ограничить движение грузовиков
Иллюстрация: pixabay.com

По экспертным оценкам, ежедневно более 750 автотягачей с большегрузными полуприцепами въезжают в Красноярск и развозят партии товаров по предприятиям торговли.

#НОВОСТИ
Мэр Красноярска Сергей Еремин поручил своему первому заместителю Владиславу Логинову создать и возглавить рабочую группу по подготовке введения на территории города ограничений для движения большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба администрации.
Миллионный город действительно нуждается в новой модели логистики. Нам нужно подготовить к внедрению принципиально новую схему использования большегрузов в городе, которая будет действовать постоянно и будет понятна и удобна для всех», — заявил глава города.
К разработке схемы кроме специалистов администрации Красноярска планируют привлечь представителей краевого Минтранса, ГИБДД, депутатов горсовета, общественников, союз строителей, а также союз промышленников и предпринимателей.
 
Уже к концу сентября рабочая группа должна дать оценку существующей модели и выработать комплекс предложений по внедрению новой логистической схемы для представления в Правительство Красноярского края.
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