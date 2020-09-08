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Открытие Пхукета для туристов могут отложить

Открытие Пхукета для туристов могут отложить
Автор фото: Michelle Maria. Иллюстрация: pixabay.com

Ранее власти Таиланда приняли решение разрешить иностранным туристам посещение острова Пхукет с 1 октября. Однако в стране выявлен новый случай коронавируса.

#НОВОСТИ

Планы по открытию популярного курортного острова Пхукет для иностранных туристов могут быть отложены из-за того, что в стране был зарегистрирован первый более чем за 3 месяца случай заражения коронавирусом», — цитирует газету Bangkok Post «Интерфакс-Туризм».

По словам главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, не исключено, что предложенную модель восстановления туризма придется скорректировать, если Таиланд столкнется со второй волной пандемии.

Bangkok Post сообщает, что первыми туристами, получившими разрешение на путешествия на Пхукет, стали около 200 человек из Австралии и Новой Зеландии. Однако их допустили на остров с двумя условиями: сдача теста на коронавирус перед полетом и двухнедельный карантин по прилету.

В настоящее время Таиланд могут посетить дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров.

В начале сентября в Таиланде отметили сто дней без новых случаев местной передачи коронавируса, но на следующий день был зафиксирован один случай COVID-19. Также коронавирус по-прежнему находят у тех, кто прибывает из-за границы. 

По состоянию на 6 сентября в Таиланде зарегистрировано 3444 случая заражения коронавирусом. За минувшую неделю количество заболевших выросло на 32 человека.

 

 

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