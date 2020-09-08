2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала

В годовой план должны войти экологические, научные, туристические, просветительские, культурные и другие мероприятия

Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал. Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо», — цитирует Кобзева «Интерфакс-Туризм».

Ранее врио региона предлагал создать некоммерческий фонд по сохранению Байкала. Привлеченные средства планируется направлять на проведение мероприятий по сохранению экосистемы озера. В частности, на очистку береговой линии и дна Байкала, ликвидацию свалок.

Объявление о том, что 2021 год будет посвящен Байкалу, Игорь Кобзев сделал на церемонии открытия традиционного Дня Байкала, он отмечается во второе воскресенье сентября. Однако в этом году праздник прошел в Иркутске на неделю раньше: 13 сентября в регионе пройдут выборы губернатора.