«Если погода не подведет» — урожай зерновых в Красноярском края может оказаться рекордным

Как сообщает пресс-служба губернатора, на сегодня аграрии края обмолотили более 300 тысяч гектаров (около трети плана), собрав свыше 960 тысяч тонн при урожайности 31,8 центнера с гектара. В прошлом году на эту же дату показатели по сбору и урожайности были значительно ниже.

Наши показатели стабильно растут, в том числе за счет качественных технологий. И в этом году, если погода не преподнесет неожиданностей, то нашим урожаем будет гордиться не только край, но и вся Сибирь», — заявил Усс.

Напомним, что по данным краевого Минсельхоза в 2020 году было распахано почти 1,5 млн гектаров, что на уровне прошлогодних показателей. Из них 932,5 тысячи пошло под зерновые и зернобобовые, 140,5 тысячи — под рапс и другие технические культуры, а под кормовые — 362 тысячи га. Картофелем засадили 36 тысяч гектаров, что на полторы тысячи больше, чем в 2019 году, а овощами — 5,8 тысячи гектаров, т.е. примерно столько же, что и годом ранее.