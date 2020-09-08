Новые депозиты для ИП и юридических лиц

С 1 сентября индивидуальные предприниматели могут оформить депозит на сумму от 50 тысяч рублей. Есть возможность снять часть средств либо наоборот пополнить свой депозит. Главным преимуществом является то, что при заключении договора вы фиксируете за собой процентную ставку на весь период размещения денежных средств.

Аналогичные условия действуют и для юридических лиц. Разница лишь в минимальной сумме депозита, которая для компаний составляет 200 тысяч рублей.

В целом, депозиты рассчитаны под любые цели. Вы можете выбрать депозит «Краткосрочный» и вложить денежные средства даже на один или несколько дней. Чтобы вложить деньги на один или несколько месяцев либо сразу на год, открывайте депозит «Максимальный» и получайте доход по наибольшей ставке по сравнению с другими продуктами Банка «Левобережный». Для этого необязательно лично посещать отделения банка – просто подайте заявку через ОНЛАЙН-офис.

Депозит «Накопительный» удобен клиентам, планирующим увеличить сумму размещения за счет дополнительных взносов. Тем, кто хочет защитить свой бизнес от форс-мажорных обстоятельств, подойдет депозит «Фиксированный», предусматривающий частичное снятие денежных средств с сохранением процентной ставки. Комбинацией двух этих продуктов является депозит «Гибкий», позволяющий как пополнять, так и снимать средства с сохранением ставки.

Подобрать депозит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.