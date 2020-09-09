Таких ставок ещё не было: сибиряки могут рефинансировать кредиты по ставке от 4,9% годовых

Подать заявку на рефинансирование жители Сибири могут с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Воспользуйтесь акцией «Ваша ставка!» и получите кредит на рефинансирование по сниженной ставке от 4,9% годовых*.

Предложение актуально для всех, у кого есть потребительские кредиты в других банках. При необходимости их можно объединить и рефинансировать по выгодной ставке. Участие в акции позволит не только сократить ваши ежемесячные расходы, но и существенно сэкономить время, ведь вносить платежи в разные дни и в разные банки больше не придется. Более того, для удобства клиентов Банк «Левобережный» предоставляет услугу выбора даты платежа.

Общий размер кредита можно увеличить до 3 млн рублей и направить дополнительные средства на покупку любых товаров и услуг. Максимальный срок кредитования – 5 лет.

Подать заявку на рефинансирование кредита можно прямо сейчас на сайте Банка.

Подробную информацию уточняйте в офисах и единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

* При сумме кредита от 5 000 до 3 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту - 9,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов - до 4,9% годовых. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу. По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика.

Также вы можете подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки» и вернуть до 50% от суммы уплаченных процентов. В случае выполнения условий после полного погашения кредита производится автоматический пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между уплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой. Разница возвращается на счет заемщика в течение 5 дней.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

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