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Красноярский край вошел в число регионов с высоким индексом рынка труда

Красноярский край вошел в число регионов с высоким индексом рынка труда
Иллюстрация: pixabay.com

Эксперты РИА Новости высчитали индекс рынка труда в регионах по итогам 2019 года. В Красноярском крае за год этот индекс даже подрос

#НОВОСТИ
Красноярский край занял 7 место среди регионов по значению индекса рынка труда. За прошлый год он составил 71,9 из 100. Для сравнения, по итогам 2018 года он был равен 69,1.
 
Также высокие значения индекса рынка труда зафиксированы в Москве (96,4), Санкт-Петербурге (93), Московской области (85,2), Ханты-Мансийском автономном округе (78,8), Тюменская область (73,9) и республике Татарстан (72,7).
Индекс рассчитывается на основе агрегирования ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы», — поясняют эксперты.
Для субъектов с высоким индексом характерны большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы, высокие зарплаты и относительно короткое время поиска работы. 
 
У трех регионов России значение индекса по итогам 2019 года составило менее 20 баллов, они замкнули рейтинг. Это Республика Тыва, Республика Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесская Республика. В этих регионах эксперты фиксируют низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.
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