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Среди красноярцев вырос спрос на жилье в Питере

Среди красноярцев вырос спрос на жилье в Питере
Иллюстрация: pikist.com

Спросом среди красноярцев пользуются комнаты в квартирах Санкт-Петербурга. Недорогие объекты приносят неплохой доход при сдаче в аренду.

#НОВОСТИ
Специалисты агентства недвижимости «Доли.ру» изучили спрос россиян к комнатам в Санкт-Петербурге в августе. Большим спросом такие объекты пользуются у москвичей, сообщает «Лента.ру», имеющая в распоряжении аналитические данные. 
 
Общая доля московского спроса на комнаты превысила 15%. Затем идут жители Симферополя (около 3% запросов на покупку комнат). А третью строчку по спросу заняли красноярцы (2,8%). В ТОП-10 также вошли жители Великого Новгорода, Брянска, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ставрополя и Костромы
 
По данным агентства, в последние месяцы спрос на комнаты в Санкт-Петербурге у жителей регионов растет. Эксперты связывают это с высокой инвестиционной привлекательностью такой недвижимости.
В среднем стоимость выделенной доли в шаговой доступности от метро в Санкт-Петербурге составляет 1-1,2 миллиона рублей. Средняя арендная ставка для таких объектов — 10-12 тысяч рублей в месяц. Таким образом, годовая доходность находится на уровне 10-12%», — говорит эксперты рынка недвижимости.
 
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