Среди красноярцев вырос спрос на жилье в Питере

Специалисты агентства недвижимости «Доли.ру» изучили спрос россиян к комнатам в Санкт-Петербурге в августе. Большим спросом такие объекты пользуются у москвичей, сообщает « Лента.ру », имеющая в распоряжении аналитические данные.

Общая доля московского спроса на комнаты превысила 15%. Затем идут жители Симферополя (около 3% запросов на покупку комнат). А третью строчку по спросу заняли красноярцы (2,8%). В ТОП-10 также вошли жители Великого Новгорода, Брянска, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ставрополя и Костромы

По данным агентства, в последние месяцы спрос на комнаты в Санкт-Петербурге у жителей регионов растет. Эксперты связывают это с высокой инвестиционной привлекательностью такой недвижимости.